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上海迪士尼樂園第八個主題園區「瘋狂動物城」率先體驗

記者陳言喬／即時報導
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區最高建築即將封頂。（取材自迪士尼官網）
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區最高建築即將封頂。（取材自迪士尼官網）

正在興建中的上海迪士尼樂園第八個主題園區—瘋狂動物城，近日召開迪士尼終極粉絲大會D23 Expo，來自全球各地的迪士尼粉絲和參會者率先目睹了「瘋狂動物城」全新精采細節。

澎湃新聞報導，在9月9日至9月11日為期三天的全球粉絲盛會上，迪士尼現場娛樂演出團隊以木偶表演等多種形式，詮釋上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區的迪士尼朋友和故事。未來將運用在「瘋狂動物城」主題園區的部分木偶類型，也在迪士尼樂園及體驗館呈現，展現主題園區開幕後遊客能體驗到的互動樂趣。

報導稱，全新主題園區將通過包括木偶表演等多樣、趣味的形式，讓遊客置身於「瘋狂動物城」的故事，在其中邂逅眾多迪士尼朋友。「在這裡每個動物都有無限的可能性」。遊客可跟隨這部奧斯卡獲獎電影中的主角—裘蒂和尼克踏上瘋狂刺激的冒險旅程。

2022年7月，上海迪士尼度假區表示，包括主題園區最高建築在內的兩幢「超高層建築」正陸續封頂，令兔子警官裘蒂驚歎的這座哺乳動物大都會的天際線將隨之初現。

這兩幢「超高層建築」座落於瘋狂動物城的市中心，設計靈感均源於瘋狂動物城的撒哈拉廣場區。其中一幢遍布紅色條紋，靈感來自虎紋；另一幢則為瘋狂動物城最高建築，它的玻璃幕牆上布滿了獨具一格的樹枝圖案，體現了瘋狂動物城設計理念中的自然主題。

2019年上海迪士尼度假區宣布全球首個「瘋狂動物城」主題園區將落戶上海迪士尼樂園後，主題園區的建設進展就一直引人關注。據媒體先前報導，上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區預計於2023年完工。

上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區裡的機械動畫人偶。（取材自上觀新聞）
上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區裡的機械動畫人偶。（取材自上觀新聞）

迪士尼 樂園 大都會

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