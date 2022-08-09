人力短缺 澳洲航空高層無奈「親自擔任行李搬運人員」

在面臨嚴重的勞力短缺問題之下，澳洲航空的高層管理人員已親自擔任行李搬運工長達3個月之久。（Getty Images）

在面臨嚴重的勞力短缺問題之下，澳洲航空（Qantas）的高層管理人員已親自擔任行李搬運工長達3個月之久。

BBC報導，與全球大部分航空業一樣，隨著各國邊境 重新開放，澳航正在努力恢復其服務。該公司運營主管正在尋找至少100名志願者在包括雪梨和墨爾本等地的機場 工作，內容包括裝卸以及駕駛車輛在機場周圍搬運行李等。

澳航首席運營長休斯（Colin Hughes）表示「冬季流感的高發率和整個社區的新冠肺炎疫情 激增，再加上勞動力市場持續緊張，使整個行業的資源配置成為一項挑戰」，目前該公司經理和高層被要求每周工作3到5天、每天輪班4到6個小時。

澳航發言人坦言「我們很清楚，我們的運營績效沒有達到客戶的期望或我們對自己的期望標準，我們一直竭盡全力改善績效，正如我們過去在繁忙時期所做的那樣，自復活節以來在旅行高峰期，約有200名總部工作人員在機場提供幫助」。

先前因為新冠疫情導致各國關閉邊境、停飛，澳航是受疫情重創的航空公司之一，該公司當時解雇數千名員工，其中許多是地勤人員。2020年11月除了已經宣布裁員數千人之外，澳航還外包2000多名地勤人員以控制其財務損失。

隨著減緩新冠疫情傳播的措施在全球範圍內有所緩解，澳航和其他主要航空公司一直在努力以大流行前的規模恢復服務。