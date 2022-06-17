暑假出遊旺季 全美至少2800航班因暴風雨取消

夏季旅遊季開始，卻因天候不佳、航空公司人手不足等因素出現大規模航班取消。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客辦理登機手續。(美聯社)

暑假出遊旺季即將到來，各地機場旅客人數增加，但受暴風雨影響，全美各地機場連續兩日取消至少2800架次航班。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，全美16日取消1700多架次航班，紐約拉瓜地亞機場 (LaGuardia)取消逾33%航班，另有逾25%航班轉降新澤西州 紐瓦克(Newark Liberty)國際機場；17日取消逾1100架次航班，受影響的機場包括美國航空(American Airline)主要樞紐所在的北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)機場、拉瓜地亞機場、紐瓦克機場，以及華盛頓郊區的雷根華盛頓國家機場。

距離進入夏季旅遊旺季不到三周，航班大量取消的情況卻頻頻發生；三周前的國殤日假期，五天內約2800架次取消。

航班取消問題目前影響全美每日平均220萬名航空旅客，這比去年同期增加22%，但仍比疫情 前的2019年6月中旬的平均每日30萬人次還少約13%，但旅客人數預料會在未來幾周逐漸增加。

國殤日假期取消最多航班的達美航空(Delta Airline)表示，已招募更多機師和空服員並調整班表以減少航班取消的情況。

拜登政府關切旅遊旺季的飛航情況，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)16日與各大航空公司執行長召開視訊會議協商。他說：「這是我們指望航空公司穩定運輸旅客的時期。」

消息人士透露，布塔朱吉在視訊會議中請各大航空公司執行長說明於7月4日國慶假期和暑假維持航班順遂運作的計畫，並敦促航空公司檢視預定的班表是否可行。

各大航空公司面臨勞力短缺的困境，尤其是機師難以負荷航空公司排定的航班計畫表。

達美航空、美國航空與西南航空(Southwest Airline)機師工會表示，新冠疫情初期，航空公司替補機師退休或請假空缺的速度太慢。

儘管美國境內的休閒旅遊價格高漲，但需求及展望依然強勁；主打廉價的「忠實航空」(Allegiant Air)17日表示，今夏機票預定已超越2019年同期情況。