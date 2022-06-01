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取消航班打亂暑假旅遊季 英國機場塞爆無助旅客

編譯張君堯／即時報導
自全球疫情趨緩以來，英國家庭一直期待著他們能在國外度過的第一個假期，結果如今卻面臨當地機場的混亂或航班在最後一刻被取消等亂象。(歐新社)
自全球疫情趨緩以來，英國家庭一直期待著他們能在國外度過的第一個假期，結果如今卻面臨當地機場的混亂或航班在最後一刻被取消等亂象。(歐新社)

自全球疫情趨緩以來，英國家庭一直期待著他們能在國外度過的第一個假期，結果如今卻面臨當地機場的混亂或航班在最後一刻被取消等亂象。

綜合多家外媒報導，瑞士廉航業者易捷航空（EasyJet）5月28日宣布將取消即日起至6月6日每日從英國蓋維克機場（Gatwick）出發的24個航班，此外，途易航空（TUI）也被迫取消部分航班，即日起至6月30 日每日將取消從曼徹斯特機場起飛的6個航班。

英國太陽報報導，英國機場目前隨處可見班機被取消、只能睡在地板上等待的旅客，排隊也一路從櫃檯排到停車場，還有人雖然搭道非常卻無法立即領到自己推運的行李，種種機場亂象都讓民眾苦不堪言。

對此，航空公司方表示在取消新冠旅行限制後，他們一直在努力招聘來應對大增的旅遊需求，同時指責政府並未幫助航空業從疫情中恢復。此外，代表航空公司員工的GMB工會指出「即使招聘成功，員工也需要數月的培訓和安全檢查」。伯明翰機場執行長巴頓（Nick Barton）更表示今年稍早幾乎沒有關於旅行限制鬆綁的通知，但對航班的需求在2月和3月開啟，還提到「許多家庭將今年暑假視為2年來第一個出國的假期」從而導致航班需求大增。

不過政府部長們表示，航空業應該已招募人員並未迎接夏季和後疫情時代的旅行高峰做好準備，但代表航空公司員工的「Prospect Union」表示「今年夏天的情況可能會在好轉之前變得更糟，工會一再警告政府和航空雇主，在危機中裁員將導致疫情後出現問題，現在我們看到整個行業的員工短缺」。

旅遊預訂網站「Next Vacay」創辦人狄卡塔為（Naveen Dittakavi）表示「這些問題預計將持續到夏季，一直等到秋季混亂應該才會趨緩，各個機場的工作員工屆時都會增加」。

機場 疫情 英國

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