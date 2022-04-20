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台灣谷關遊客中心變身入關博物館 獲美國設計大獎

記者黃寅／台中報導
參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。（圖：參山國家風景區管理處提供）
參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。（圖：參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。參山處歡迎遊客到谷關體驗「入關博物館」的魅力，參觀民眾有機會自己動手絹印限量文青背包帶回家。

參山國家風景區管理處長曹忠猷今表示，谷關地區擁有獨特的「山・嵐・霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化也都有其獨特性及吸引力。

他感謝交通部觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，把谷關建置為示範點，半年重新規畫，把遊客中心改造為入關博物館，導入藝術美學，同時梳理觀光資源脈絡，重新設計創作周邊動線、指標，內部還多了讓親子遊客閱讀繪本、童書的休憩空間，發掘谷關溫泉區在地生態資源特色，重塑遊客中心內部空間與周邊步道軟硬體設施。

他說，美國繆斯設計大獎是由國際獎項協會International Awards Associate (IAA)所舉辦的國際設計比賽，分為建築、室內、景觀、家具設計等十大組別，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品獲獎。

評審認為谷關入關博物館能夠明確向國際觀眾介紹台灣的溫泉地區及定義特徵，設計理念不僅顛覆傳統公眾觀念，創造清新的風格且識別度高，為台灣溫泉區帶來新的視覺視角等優勢。這次自世界各地上萬件的參賽作品中脫穎而出獲獎，對促進谷關山城地區觀光旅遊有莫大助益。

曹忠猷說，為推廣入關博物館，遊客住宿谷關地區溫泉飯店有機會獲得絹印文青包體驗券，可以到入關博物館親手絹印限量文青包帶回家。

參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前...
參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。（圖：參山國家風景區管理處提供）
參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前...
參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。（圖：參山國家風景區管理處提供）
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參山國家風景區谷關遊客中心去年改造為「入關博物館」，融入自然生態與藝術美學，日前獲得美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards) 「景觀類」銀獎。（圖：參山國家風景區管理處提供）

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