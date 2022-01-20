飛機燃料逼近每桶100美元 亞洲航空業復甦添壓力

亞洲的飛機燃料價格已攀抵2018年來最高，使航空業者面臨壓力。（路透）

亞洲的飛機燃料價格已攀抵2018年來最高，正邁向突破每桶100美元的水準，這讓飽受疫情 衝擊並苦求復甦的亞洲航空業者增添更多苦痛。

根據飛航情報業者OAG的資料，航班恢復的情況不一致，亞洲恢復的步調落後，該地區的國際航班運輸狀況僅疫情前水準的21%，目前仍是全球最低。至於包括國內航線在內的亞洲整體載客運能現在已恢復到69%的水準。

然而，主要運輸燃料的價格正在飆漲，同時間，市場正面臨Omicron變種病毒衝擊，導致飛航需求低於預期，而原油價 格則強勁大漲。此外，亞洲正面臨燃料供應趨緊，因為中國大陸削減其出口配額，可能限制飛機燃料的流動。

亞洲航空燃油價格回升之際，正值歐洲飛航需求強勁復甦，且全球石油需求改善、庫存降低，使得國際基準油價已飆升至八年高點。高盛集團已預期今年飛機燃料需求上揚，同時預期原油價格將在今年第3季漲至每桶100美元。

儘管航空公司尚未完全恢復疫情前的航班量，但亞洲地區主要是柴油和飛機燃料的中餾分油庫存已降至八年來最低水準。根據彭博資訊Fair Value報價，新加坡 的飛機燃料價格最新報價為每桶97美元，較一年前大漲65%，若攀抵每桶99.13美元，也就是2018年高峰，將邁向2014年底來最貴水準。

OAG亞太與日本銷售主管佩特爾（Mayur Patel）表示：「試圖靠旅遊泡泡、旅遊走廊與接種疫苗旅行通道（VTL）重啟市場的嘗試沒有帶來運能的明顯改善，儘管等待出籠的需求非常強勁。」