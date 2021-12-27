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美聖誕假期取消逾2800航班 疫情害航空業鬧人力荒

編譯洪啟原／綜合報導
美國航空業者在耶誕假期取消逾2800個航班，此時Omicron新冠變種病毒疫肆虐，造成機組人員吃緊。美聯社
美國航空業者在耶誕假期取消逾2800個航班，此時Omicron新冠變種病毒疫肆虐，造成機組人員吃緊。美聯社

美國航空業者在聖誕假期取消逾2800個航班，此時Omicron新冠變種病毒疫肆虐，造成機組人員吃緊。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間26日下午6時，一場暴風雪襲向美國西北部，迫使業者擴大取消航班，其中西雅圖塔科馬國際機場被迫取消20%航班。

捷藍航空和阿拉斯加航空26日取消逾10%航班。在聖誕節當日，捷藍、達美航空以及聯合航空，傳出至少12%航班延誤，全美當日總計取消逾900個航班。

航空公司機組人員吃緊，是Omicron拖累經濟的最新證據。最初的跡象顯示，Omicron造成的病況比其他變異株輕微，但快速散播的特性正造成嚴重衝擊。醫療系統因人手不足而吃緊。

旅遊顧問集團Atmosphere總裁哈提維德特說：「當航空業者知道民眾即使接種疫苗，仍然可能確診Omicron，這些業者應提高警覺。他們的計畫看起來不夠周全。」

哈提維德特說，航班取消的情況可能持續到跨年連假，但如果聯邦政府縮短航空業對陽性反應員工的隔離時間，或許有助減輕美國航空旅遊的壓力。

根據FlightAware，達美航空在聖誕假期取消636個航班，取消班次最多，其次是聯合航空，總計取消551架次，捷藍航空排行第三，至少取消318個航班。

Omicron 變種病毒 聖誕節

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