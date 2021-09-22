飛往美國需求大噴發 維珍航空機票預訂量暴增6倍

美國宣布鬆綁歐洲旅客入境限制，引爆搭機旅遊潮，英國維珍大西洋航空表示，飛美國的機票預訂較上周同期猛增6倍，英國航空跨太平洋航班搜尋量也大爆發。美聯社

美國 20日宣布放寬歐洲旅客入境限制，刺激英國 飛美國的機票預訂量暴增，英國維珍大西洋航空（Virgin Atlantic，又稱維珍航空）表示，飛美國的機票預訂量較上周同期驟增6倍，英國航空（British Airways）的跨太平洋航班搜尋量也大噴發。

英國衛報21日報導，維珍航空表示，多數預訂機票都是飛往紐約 的機票，飛往佛州奧蘭多的機票預訂量大增11倍，飛往邁阿密的預訂量暴增九倍，飛拉斯維加斯的需求也激增八倍。

華府宣布解除18個月的旅行限制，11月起將允許完全接種疫苗的英國及多數歐盟國家旅客入境。

維珍航空商務長Juha Järvinen說：「在（各國）旅行限令逐步鬆綁後，我們看到了飛往全球許多目的地的需求上升，但美國一直是我們的重要目的地。沒有大西洋航班，我們就不是維珍，我很興奮，我們終於能重返對我們而言這麼重要的國家。」

另一家航空巨頭英國航空也說，已再度接受跨大西洋機票預訂。該航空已祭出限時優惠票價，截至21日半夜12時，明年1月的紐約來回機票320英鎊起跳，11月的洛杉磯來回機票349英鎊起跳。

英國航空表示，耶誕節前夕檔期的美國航班和旅遊團搜尋量，較上周同期猛增約900％，感恩節檔期相關的美國航班和旅遊團更夯，搜索量幾乎較上周同期暴增2,000％，熱門目的地包括紐約、邁阿密、洛杉磯、舊金山及芝加哥。

英國近期也放寬旅行規定，包括完全接種疫苗的旅客入境不必採取昂貴的PCR檢測，推升搭機出國旅行的整體需求。