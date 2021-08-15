羅馬遊 藝術盛宴穿越時空

羅馬競技場。

近聞義大利 古都羅馬景點於疫情放緩後已開放參觀，回憶起2019年從西班牙的巴塞隆納經過二個小時的飛行到達羅馬機場，隨即搭乘火車直往市郊的民宿邂逅於羅馬市區情景。那時巧逢復活節假期，民宿主人超貼心的準備了糖果糕點丶葡萄美酒，讓遠道而來的我們在旅途勞頓之餘，倍感溫馨的享受了一頓寧靜浪漫的燭光海鮮睌餐。

聖馬尼祿皇帝澡盆。

競技場 帝國象徵

次晨、搭乘地鐵很快就抵達古羅馬競技場，一出站口這宏偉壯觀2000年的古蹟呈現眼前，頓時為之震撼。據記載，這座建於西元72-82年間，乃古羅馬最大的橢圓形競技場，當其建成時，羅馬人舉行了為期100天的慶祝活動，宰殺了1萬1000隻牲畜，它可以容納5萬至8萬名觀眾，由一系列三層環狀拱廊組成，每層有80個入口，是古羅馬時期建築代表作。競技場內座位分為五個區層，從底層婦女、平頭百姓、富人官員、貴賓及皇室，當初以人獸之爭或人與人之間的搏鬥表演作為娛樂，一直到西元523年才被完全禁止，至今它已成為羅馬帝國的象徵，也是世界新七大奇景之一。

羅馬競技場一角。

走出競技場，沿著大道，隨著觀光人潮而行，只見一片廢墟古蹟，敗瓦頹垣，殘缺塑像雕刻則散落一地，凱薩大帝的雕像站立大道一旁，似乎在面對這空曠的古墟吶喊，當年一代梟雄的名言「I see, I come, I conquer」，何等意氣飛揚，不可一世啊！

拉斐爾畫室一角。

梵蒂岡博物館出口，獨一無二的螺旋樓梯。

隨之來到一座純白大理石建築物，甚是宏偉的「維托利亞諾紀念舘」，是為紀念第一位統一義大利的國王-Victor Emmanuel II ，並且慶祝首都羅馬的偉大而構建的國家紀念館，於1911年完工。大樓內是軍事博物館，收藏有武器、旗幟及歷史題材，大樓前二個大型噴泉分別代表與義大利接壤的二個海洋，左邊是亞得里亞海（Adriatic Sea）及右邊的第勒尼安海（Tyrrhenian Sea），有衛兵站岡是必訪景點之一。

古地圖陳列館天花板。

萬神殿 建築奇蹟

建於公元前27年，古羅馬時期的宗教建築經典之作，原為神廟後改為教堂，也因此逃過教士摧殘之劫，得以保存至今。整體是用混凝土澆灌而成，時至今日人們仍認為它是一個建築的奇蹟，其頂端的穹頂有一圓洞，旁邊伴隨著凹洞，凹洞由小逐漸變大，當日光從上灑入殿內，室內光線隨著太陽照射起舞。萬神殿圓形主體的前方有16根高達12.5米高深淺不一的花崗岩製成的巨型廊柱支撐，搭配彩繪、雕塑，氣勢磅薄。除了義大利統一後的第一個國王—Victor Emmanuel II外，尚有天才藝術家拉斐爾（Raffaello Sanrio）及畫家阿尼巴雷（Anbivale Carracci）等名人均長眠此地。

聖天使橋。

聖天使堡。

萬神殿後方有座羅馬唯一哥德式建築教堂—聖母瑪麗亞教堂，教堂建於13世紀，藏有米開藍基羅、貝尼尼等人的創作，此外被譽為「現代科學之父」伽利略因支持哥白尼「天體運行説」於1633年在此教堂接受審判並被拘捕。教堂高聳的拱頂，藍色和金邊穹頂，彩色的玻璃，美不勝收，亦是不容錯過的景點。

前行不遠，即可見人群熙攘的La casa dell Tazza d’Oro金杯咖啡，據說這家1946年成立的咖啡館具有獨特風味，是全羅馬最好喝的咖啡之一，享用了店員推薦的Espresso後，餘韻猶存之餘，也不忘多買幾包金杯咖啡。我們擠出人群，繼續朝著許願池噴泉前進。

萬神殿。

特雷維噴泉(Fontana di Trevi)

建成於18世紀，羅馬的噴泉甚多，它原本是一座普通噴水池，卻因電影 羅馬假期中投擲硬幣至池中許願情節，為世人所皆知的許願池。噴泉敘述著海神故事，設計靈感來自羅馬凱旋門，中央的海神駕著飛馬，兩旁是人魚參半的水神，上方有四座少女雕像代表一年四季，雕刻細膩設計別緻，但人潮擁擠，拍照、許願頗為不易，池中硬幣光閃耀眼，據說每月平均可收到三、四千歐元硬幣，電影情節的影響力還真不可小覷。

西班牙廣場(Puazza di Spagna)

距許願池不遠處即是建於1720年西班牙廣場及階梯，也是電影羅馬假期的經典場景之一，如今階梯上擠滿了休憩的遊客，無非也依樣似仿效電影情節中奧黛莉赫本悠閒的在階梯上吃著冰淇淋的悠雅迷人神態的情景。

萬神殿穹頂圓洞。

義大利政府自2019年8月起已禁止旅客在此處席地而坐。階梯共有135階級，頂端是一教堂，下方則是破船噴泉Fontana fella Barcaccia，相傳羅馬有一次水災時，有一艘破船被冲至此處擱淺，因而建立紀念，噴泉旁則是名牌店鋪大街-康多蒂大道Via Condotti。

經過這一天的走訪，重溫少女時代羅馬假期電影中的經典畫面，既精采又滿足。

聖彼得大教堂。

梵蒂岡 天主教聖地

1929年教宗 與義大利首相墨索里尼簽訂拉特蘭條約後正式誕生。梵蒂岡城最主要的建築物就是聖彼得大教堂，這座全世界最大的天主教教堂始建於4世紀，現在的外貌則是16世紀重建的。耶穌的十二門徒之長—聖彼得安葬於此，同時亦安葬了許多位教宗。教堂前廣場被兩座半圓型的建築物所包圍，140尊聖者雕像矗立其上，中央有一座由埃及運來的方尖碑，紀念聖彼得受難。

當天正值復活節，我們順著人潮便進入了梵蒂崗城國，整個聖彼得廣場戒備森嚴，水洩不通，不久教宗方濟出現在遠方電視大瑩幕上，為避免散場時的擁擠，我們只稍作停留，便退出廣場，不遠處，只見路邊又排了很長人龍，莫非是教宗演説結束後會經過此處，擠進人龍，只問了一字Pope，眾人偕會意點頭微笑，稍後果見教宗在安全人員護衛下，笑容滿面的站立在敞篷車上駛經人群並揮手向群眾致意。雖然此次因假期聖彼得教堂不開放錯失入內參觀，但能與教宗有一面之緣，亦屬人生幸事。

特雷維噴泉。

頃見中華民國國旗飄揚，原來是中華民國駐教廷大使館，格外親切並留影紀念。相距不遠處，位於台伯河邊，便是聖天使城堡Castle San’tAngelo。原本是皇帝和家族長眠之地，經過世代交替戰爭洗禮逐漸成為城堡，其中有一條1277年修建的長800米穿越梵蒂崗城牆的高架通道，主要是為教宗在必要時到城堡內避難而設計，1494年教宗亞歷山大六世在法國查理八世入侵羅馬及1527年教宗克萊門特七世都曾使用過。城堡以最高處拿著寶劍的天使為名，城堡外聖天使橋橫跨台伯河，橋的二側均有栩栩如生的天使雕像裝飾。

殘軀。

維托利亞諾紀念館。

梵蒂岡博物館 「殘軀」

這是此行最為期待的景點，我們安排一整天的時間在此、它擁有12座陳列舘及5條藝術長廊，收藏近千、百年來的珍貴文物，在文藝復興時代曾是教宗的住所，這些宗教領袖收藏了數十萬件藝術珍品，保存了從古埃及、文藝復興直到現今，跨越五千年，我們預先在網路上訂好門票及語音導覽。

雙馬雙輪車廳。

依據參觀路線首先就是古埃及博物館，此舘收藏西元前一千多年前的埃及木乃伊及羅馬帝國在強權時代掠奪而來的許多雕像。木乃伊棺木內彩繪亮麗，這也是第一次見到保存完好無缺的千年木乃伊，此外西元前1250年埃及皇后雕像丶牽引亡魂至陰間的「阿努比斯」雕像丶美男子「安提諾烏斯」雕像，以及許多動物雕塑等作品均栩栩如生，埃及人的信仰及生活起居均一一展現無遺。

萬神殿內。

藝術長廊上百件大理石雕塑作品樣樣精緻，各式各樣的男性雕像均為呈現力的表現，張力十足，尤以二座都是西元前一世紀希臘製作的雕像最令我印象深刻，「殘軀」據說是教宗Giuliano II在花市購得，傳說是大力神海格力斯的軀體，雖說無頭、無手膀及小腿，卻並不覺恐怖、反而是軀體肌肉線條呈現出力道十足與生命力！另一希臘雕像是「勞孔」，與木馬屠城有關，描繪出當年特洛伊祭司—勞孔，因為違背誓言及識破了希臘人的「木馬計」，遭到神的處分，父子三人被毒蛇咬死，孔武有力的肌肉被毒蛇縊身臉部痛苦的表情，著實令人驚心動魄。

隨著人潮推擠，進入一大㕔，大夥兒都聚在紅色大理石打造的巨大澡盆前，澡盆下馬賽克磚的拼圖大都是孔武有力手持兵刃的武士，四周環繞許多雕像，這是羅馬帝國尼祿（Nero）皇帝的澡盆，這位暴君的奢華表露無疑。雕刻精美的石棺搭配著史蹟雕塑，以及一幅幅巨型掛毯等作品，保存至今，實屬罕見。

松果廣場金色同心圓。

走進16世紀製作的共32幅的古地圖陳列舘，古地圖似乎與現今世界非常相近，屋頂天花板上的繪圖與裝飾，精緻傳神，令人屏息凝神，感嘆不已。尤其是在拉斐爾畫室內，從天花板繪圖到壁畫，都有立體深遂之感，他的最出名的作品-雅典學院，與米開蘭基羅的「創世紀」和達文西的「最後的晚餐」均為文藝復興時期經典之作。只嘆天忌英才享年僅37歲，無法親自目睹畫室完工，憾事也。

西斯汀教堂 不准拍照

1445年由當時的教宗Sixtus IV發起興建，西斯汀教堂即以他為名、是羅馬教皇私人的禮拜堂，也是唯一博物館不允許拍照的地方，教宗亦是在此教堂選舉秘密會議上選舉產生。內部高28.8公尺的天花板上是米開蘭基羅在1508-1512年第一次當畫家的作品-創世紀的九個故事以及他在1536-1541年創作的「最後的審判」，是此教堂不可錯過的精采作品。

拉斐爾經典作品「聖體爭辯」。

參觀已進尾聲，就在轉入休息室的走廊上竟然看到一幅2018年教宗方濟各與來自台灣的七位主教合影照，及以清朝傳教士郎世寧的名畫「八駿圖」為範本製作的法藍瓷禮物作品，增添了此次參觀的驚喜及感受到教宗的善意。

西班牙廣場。

我們的羅馬假期雖說短暫，卻真是一場藝術與視覺享受的盛宴，無庸置疑的它吸引了全世界各地民眾、學者，觀光人潮絡繹不絕，趨之若鶩，也正如電影羅馬假期中奧黛麗赫本那令人懷念的名句：

羅馬，無論如何，羅馬。

只要我還活著，我就會珍惜我來這裡的記憶。

羅馬、羅馬，魅力無窮，記憶永存，風華永續！