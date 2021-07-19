美國人能去加拿大了 8月9日允許「已接種者」旅行

在關閉近17個月後，加拿大將於下個月向完全接種疫苗的美國人「開放邊境」，這項舉措是基於該國疫苗接種率顯著提高和新冠確診病例數穩步下降之後，當局選擇採取放寬邊境限制。(路透)

在關閉近17個月後，加拿大 將於下個月向完全接種疫苗 的美國 人「開放邊境」，這項舉措是基於該國疫苗接種率顯著提高和新冠確診病例數穩步下降之後，當局選擇採取放寬邊境限制。

加拿大預計將在9月7日前歡迎所有「已接種疫苗的國際旅客」，所有旅行者在入境前都需要進行新冠病毒篩檢。而首先開放的是美國、將於8月9日生效。

加拿大政府於2020年3月首次關閉邊境，禁止所有非必要的外國旅客入境。美國和加拿大也同意禁止兩國5500英里的陸地邊界上非必要的過境，美國尚未表示是否會允許加拿大人跨越陸地邊界進行非必要旅行。

據報導，加拿大人和永久居民入境加拿大時必須接受強制檢測和14天隔離，包括在政府批准的隔離酒店住宿3晚。至於尚未接種加拿大批准的四種疫苗（輝瑞、莫德納、AZ和嬌生）中的任一種疫苗的旅客「仍需在抵達時進行隔離」。

最近幾個月加拿大的疫苗接種計畫加快速度，目前有近一半的加拿大人已全面接種疫苗，其中56%的12歲及以上族群接種疫苗，近70%的加拿大人至少接種過一劑。加拿大的疫苗施打進展與美國形成鮮明對比，美國對疫苗的猶豫使總疫苗接種率停滯在48%左右。