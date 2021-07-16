環球郵輪之旅復航 3小時搶光 旅費7.3萬玩31國、4大洲

麗晶七海郵輪公司15日推出的132夜「環球之旅」郵輪行程，不到三小時全數售罄。(Regent Seven Seas Cruises網站)

新冠疫情 一度導致郵輪 業者生意停擺，但是由麗晶七海郵輪公司(Regent Seven Seas Cruises)推出的132夜「環球之旅」郵輪行程，不到三小時就全數售罄，充分彰顯郵輪業買氣反彈；這套環球郵輪旅程，每名旅客至少需支付7萬3499元旅費，豪華套房要價每人19萬9999元。

號稱有如史詩的環球郵輪之旅訂於2024年1月自邁阿密出發，航程橫跨3萬4500海哩，預訂停靠66個港口，總計造訪31國、四大洲；旅客還將看到61個聯合國教科文組織世界遺產；15日上午8時30分開賣後，11時前就被搶購一空，展現人們對海上航行四個多月的高度興趣及對屆時郵輪旅遊深具信心。

嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Lines P&O Cruises) 上周推出的40晚冬季加勒比海航程，也在六小時內售罄；麗晶七海郵輪總裁兼執行長蒙塔古(Jason Montague)表示，人們對高價郵輪旅遊的興趣最明顯。

如此趨勢顯然符合疫情帶來的新經濟現實：全美數以百萬人連基本住房和生活必需品費用都付不起，但有錢客人紛紛搶購高價產品和服務，其中包括購屋置產在內。

美國 疾病防治中心(CDC)去年對郵輪業者下達「禁航令」，多趟既定旅程被疫情破壞或返回乘客有人確診、造成病例傳播，幾大郵輪業者包括嘉年華和皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)均被迫延後或取消從美國港口出發的航程。

郵輪業者的後疫情希望，不久前重新燃起；皇家加勒比郵輪公司名人愛極號(Celebrity Edge)6月下旬在美國港口啟航，成為首班開放付費旅客登船的郵輪。嘉年華郵輪公司原訂8月才恢復從美國啟航，但在確定條件足以恢復運營後，嘉年華遠景號(Carnival Vista)7月初離開德州加爾維斯頓(Galveston)前往墨西哥和貝里斯進行為期一周的航程。

美國旅行協會(U.S. Travel Association)最新旅行價格指數顯示，2020年6月到2021年6月，旅行開銷上漲超過13%；旅費自2019年6月到2021年6月則上漲了 3%。