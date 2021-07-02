我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘、台積電與BNT簽法律文件 疫苗可望8月進台

歐洲杯／義大利2：1踢走比利時 睽違9年再進4強

不敢搭曾被禁飛的737 MAX？美航旅客可免費改航班

中央社／舊金山2日專電
圖為聯合航空一架波音737 Max 9客機降落在華盛頓州西雅圖金郡國際機場。（美聯社）
圖為聯合航空一架波音737 Max 9客機降落在華盛頓州西雅圖金郡國際機場。（美聯社）

波音737 MAX客機因兩次致命空難被禁飛，繼之遇疫情打擊。歷經近兩年陰霾後重返天空，獲大筆新訂單，但仍需重建社會信心。美國航空（American Airlines）告知旅客不想搭乘波音這款客機，可免費改航班。

聯合航空（United Airlines）本周宣布向波音公司（Boeing Co.）下單200架737 MAX系列飛機，對曾經引起爭議的機型打了強心針，預告航空業復甦，也意謂旅客勢所難免搭到爭議一時的737 MAX機型。

根據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，早在今年第一季，每天已有超過90架波音MAX系列客機在美國起降服務。

美國航空去年12月29日復飛737 MAX，訂位系統顯示航班機型，登機前72小時若航班被改為737 MAX，乘客將收到通知，並可選擇不搭，取消與更改班機不額外收費。

回顧波音737 MAX客機危機，2018年印尼獅子航空（Lion Air）與2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）接連發生空難，奪走共346人命，超過40個國家禁止737 MAX飛機進入空域，重創波音形象與財務。

737 MAX從2019年3月被禁飛，到2020年11月美國聯邦航空總署（FAA）核准放行，目前除了中國，多數國家已開放重返天際。近兩年面臨737 MAX危機，波音做了什麼？

2019年4月，737 MAX停飛期間，波音宣布月產能減至原本的1/5。內部組織委員會審查設計與製造的問題。

737 MAX是一個系列家族，波音公司為了和法國空中巴士A320neo競爭推出4款商用飛機，包含737 MAX 7、8、9、10。順序上737 MAX 8於2016年最早推出，737 MAX 10 本月首航測試，訂於2023年啟用。

根據CNET新聞網站6月19日報導，和舊款737機型相比，737 MAX採用較強大效率的引擎，由於引擎位置有變動，波音因此設計「操控特性增益系統」（MCAS），當機身的感應器偵測到機頭過高時，MCAS會自動將機頭往下推。

飛機失事從來不是單一原因。調查發現，兩起737 MAX空難最大問題多指向MCAS飛控系統。MCAS原始設計只有一個感應器、機艙內沒有相關警示燈，此外飛行員對新系統訓練不足等讓波音飽受批評。

在FAA訂出詳細安全標準的背書下，波音發布聲明，737 MAX增強飛航控制軟體、設雙感應器，以及電腦交叉檢查機制，重獲認證。另一方面，擁有機隊的航空公司重新對飛行員進行MCAS和軟體的培訓，特別加重模擬機上的操作時數。

波音新執行長凱爾洪（David Calhoun）去年1月上任。兩個月後接受紐約時報訪談時，他不再對前任執行長辯護，稱波音先前還沒準備好就匆促生產MAX飛機。此後波音人事不斷換血，日前宣布新財務長威斯特（Brian West）8月上任，以「監督波音業務轉型」。

更新飛航系統、加強機師訓練、組織再造和美國疫情好轉等因素，波音試圖走出漫漫兩年的737 MAX困境，這不代表已經被大眾接受，而是建立信賴的開始。

美國 疫情 紐約時報

上一則

全美夏日最佳公路旅行州 北卡排第五

延伸閱讀

波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救

波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救
看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機

看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機
大仁說財經／波音737 Max復飛 中國卡關

大仁說財經／波音737 Max復飛 中國卡關
疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

熱門新聞

公用池或浴缸隱藏看不見的細菌。（示意圖／取材自ingimage）

恐染「致命疾病」 旅遊專家自曝不泡旅館公用池和浴缸

2021-06-28 00:45
塞席爾儘管疫苗接種率高，卻難以遏止疫情。路透

同是疫苗接種前段班 塞席爾再祭封鎖 冰島全面解封

2021-06-26 13:10
成都天府機場27日投運，一期年吞吐量6000萬人次。（取材自澎湃新聞）

成都天府機場正式投運 一期年吞吐量6000萬人次

2021-06-27 00:30
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。（圖：雄獅提供）

入境關島免隔離還可打疫苗 台旅行社推「機加酒」熱賣

2021-06-30 02:50
嘉義林管處解釋，水晶蘭並非蘭花而是不含葉綠素的腐生植物，近期因山區下雨而現蹤在阿里山遊樂區內巨木群棧道，照片曝光也引發網友熱議。圖／嘉義林管處提供

阿里山大雨後「水晶蘭」現蹤 照片曝光網友直呼太美

2021-06-24 13:00
圖為聯合航空一架波音737 Max 9客機降落在華盛頓州西雅圖金郡國際機場。（美聯社）

不敢搭曾被禁飛的737 MAX？美航旅客可免費改航班

2021-07-02 20:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應
滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰
解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加
66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤