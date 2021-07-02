不敢搭曾被禁飛的737 MAX？美航旅客可免費改航班

圖為聯合航空一架波音737 Max 9客機降落在華盛頓州西雅圖金郡國際機場。（美聯社）

波音737 MAX客機因兩次致命空難被禁飛，繼之遇疫情 打擊。歷經近兩年陰霾後重返天空，獲大筆新訂單，但仍需重建社會信心。美國 航空（American Airlines）告知旅客不想搭乘波音這款客機，可免費改航班。

聯合航空（United Airlines）本周宣布向波音公司（Boeing Co.）下單200架737 MAX系列飛機，對曾經引起爭議的機型打了強心針，預告航空業復甦，也意謂旅客勢所難免搭到爭議一時的737 MAX機型。

根據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，早在今年第一季，每天已有超過90架波音MAX系列客機在美國起降服務。

美國航空去年12月29日復飛737 MAX，訂位系統顯示航班機型，登機前72小時若航班被改為737 MAX，乘客將收到通知，並可選擇不搭，取消與更改班機不額外收費。

回顧波音737 MAX客機危機，2018年印尼獅子航空（Lion Air）與2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）接連發生空難，奪走共346人命，超過40個國家禁止737 MAX飛機進入空域，重創波音形象與財務。

737 MAX從2019年3月被禁飛，到2020年11月美國聯邦航空總署（FAA）核准放行，目前除了中國，多數國家已開放重返天際。近兩年面臨737 MAX危機，波音做了什麼？

2019年4月，737 MAX停飛期間，波音宣布月產能減至原本的1/5。內部組織委員會審查設計與製造的問題。

737 MAX是一個系列家族，波音公司為了和法國空中巴士A320neo競爭推出4款商用飛機，包含737 MAX 7、8、9、10。順序上737 MAX 8於2016年最早推出，737 MAX 10 本月首航測試，訂於2023年啟用。

根據CNET新聞網站6月19日報導，和舊款737機型相比，737 MAX採用較強大效率的引擎，由於引擎位置有變動，波音因此設計「操控特性增益系統」（MCAS），當機身的感應器偵測到機頭過高時，MCAS會自動將機頭往下推。

飛機失事從來不是單一原因。調查發現，兩起737 MAX空難最大問題多指向MCAS飛控系統。MCAS原始設計只有一個感應器、機艙內沒有相關警示燈，此外飛行員對新系統訓練不足等讓波音飽受批評。

在FAA訂出詳細安全標準的背書下，波音發布聲明，737 MAX增強飛航控制軟體、設雙感應器，以及電腦交叉檢查機制，重獲認證。另一方面，擁有機隊的航空公司重新對飛行員進行MCAS和軟體的培訓，特別加重模擬機上的操作時數。

波音新執行長凱爾洪（David Calhoun）去年1月上任。兩個月後接受紐約時報 訪談時，他不再對前任執行長辯護，稱波音先前還沒準備好就匆促生產MAX飛機。此後波音人事不斷換血，日前宣布新財務長威斯特（Brian West）8月上任，以「監督波音業務轉型」。

更新飛航系統、加強機師訓練、組織再造和美國疫情好轉等因素，波音試圖走出漫漫兩年的737 MAX困境，這不代表已經被大眾接受，而是建立信賴的開始。