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恐染「致命疾病」 旅遊專家自曝不泡旅館公用池和浴缸

編譯中心／綜合報導
公用池或浴缸隱藏看不見的細菌。（示意圖／取材自ingimage）
公用池或浴缸隱藏看不見的細菌。（示意圖／取材自ingimage）

美國旅遊規畫師葛琳芬（Susan Griffin）日前發文透露，自己絕對不會在旅館、出租房屋或公共場所泡公用池或浴缸，因為可能會染上致命疾病。

葛琳芬解釋這些公用池或浴缸除了常見肉眼可及的毛髮、用過的OK繃，還是細菌的完美滋生地，可能讓人們感染毛囊炎（Folliculitis）、疱疹病毒（herpes virus）或引發胃痛和腹瀉的大腸桿菌。若其他共用浴池的人在下水前沒先淨身，還會帶來汗水、皮屑等身體物質。

美國醫療保健網站webmd報導，美國2000至2014年間，有多達27000例感染和8例死亡案件與共用浴池和浴缸有關。

報導指出，綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）會在浴缸中繁殖，導致毛囊和皮膚感染，造成下水後數小時或數日在腹部或泳衣覆蓋區域出現紅色、發癢的腫塊。隱孢子蟲屬（Cryptosporidium）會感染胃腸道及腹瀉。退伍軍人桿菌（Legionella）則會引發嚴重的肺炎或肺部疾病。

英國資深淨水處理顧問阿博特（Paul Abbott）表示泡公用池之前跟之後都要徹底清潔身體，以清除身上的細菌。阿博特指出：「人臀部皺褶大約會殘留1克糞便，而這些糞便最終會落入水中，如果同時多人共用一池後果可能不堪設想。假使還混雜尿液或汗水這類廢物，與氯混合時，會產生一種叫做氯胺（chloramine）的刺激物，導致游泳時眼睛紅腫刺痛。」

阿博特強調：「所以不要將公用池當作馬桶，這一點非常重要。」

美國 游泳 旅館

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