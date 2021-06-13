俄勒岡州山水 瀑布勝景如桃源

銀瀑州立公園內的北瀑，遊客可坐在瀑布後懸岩下，往瀑布水簾外觀景。

年初仍在疫情 期間，住北加州的女兒喜添老二，小倆口手忙腳亂，急求老母北上幫忙，我當然義不容辭，立即動身。為防我搭公共交通增加染病機率，外子專程開車送我北上；忙完三個月，我功成身退，疫情仍未完全控制住，外子又開車來接我。回家前，我們決定先北上到俄勒岡州 ，拜訪當地有名的山水。久住豔陽高照、乾燥缺水的南加州我們，看到瀑布遍布的俄勒岡州，濕潤翠綠的溫帶雨林景色，覺得真是世外桃源。

哥倫比亞河峽谷的羅文納峰點，環山碧水，野花遍滿山坡。

銀瀑公園 十處天然瀑布

在俄勒岡州州府撒冷市郊區，有一處景色獨特的州立公園，稱銀瀑公園，繞公園內九英里長的登山步道一圈，可觀賞到十處天然瀑布，加上沿途美麗奇特的溫帶雨林景色，真可謂是「高回報值」的登山路。

十處瀑布分別座落於一條銀溪上，銀溪在公園內分叉成北銀溪和南銀溪。南銀溪有兩處瀑布：南瀑和下南瀑；北銀溪有八處瀑布：上北瀑、北瀑、中北瀑、下北瀑、雙瀑布 、德雷克瀑布、雙子瀑布和冬瀑。

其中四處瀑布：南瀑、下南瀑、中北瀑和北瀑，具特殊地形，溪水流經巨大懸岩，水從崖邊傾洩成瀑布，遊客可循著懸岩底下繞到瀑布後面探幽。我們探訪這四處瀑布時，都停下歇一會，坐在懸岩下，耳聽淅瀝瀝水瀑聲，眼觀水簾外山谷景色，林木茂盛，枝葉繁密，綠意盎然，感覺塵囂洗盡。

十處瀑布的水勢都不洶湧，但「銀花下散布水台，混沌鑿破山根隈」，像玉帶般垂下的瀑布，細長優雅，周圍林木鬱鬱蔥蔥，枝葉疊密濃蔭，苔蘚懸掛枝椏，空氣清新濕潤，步行其間心神舒暢，真是世外桃源。

銀瀑州立公園內的南瀑美景，銀花下散布水台。

哥倫比亞河 峽谷美景怡人

哥倫比亞河是美國 第四大河流，源於加拿大洛磯山脈，南流入美國境內後，從華盛頓和俄勒岡兩州邊界流入太平洋。在波特蘭市附近的哥倫比亞河峽谷區，有許多值得一遊美景。

沿著哥倫比亞河峽谷，距波特蘭市東約15英里處，一處稱冠點（Crown Point）的景區，有一幢仿歐洲19世紀新藝術式的八角形建築，名為「遠眺樓」（Vista House），是觀賞哥倫比亞河峽谷的最佳地點，碧綠河水蜿蜒西流，千峰萬嶂疊疊重重，景色怡人寬廣。可惜該樓因疫情暫時關閉，否則「欲窮千里目，更上一層樓」，登樓遠望，景色必更遼闊優美。

從馬特諾瑪瀑布拱橋眺望峽谷峭壁，雄偉壯觀。

哥倫比亞河峽谷最有名的景點是馬特諾瑪瀑布，也是俄勒岡州落差最大的瀑布。瀑布分兩段，上段落差165公尺，長長白色水簾下垂到一段緩緩斜坡，緊跟著的下段瀑布變得寬闊洶湧，落差約21公尺，中間建有一座拱橋跨越兩邊狹窄峭壁。從遠方觀望，拱橋橫亙瀑布，非常詩情畫意。遊客可以登橋體驗上段瀑布的下沖水勢，以及下段瀑布在腳底奔騰傾洩，腳底發麻的刺激感覺。登上拱橋後，千萬別錯過回首望一眼，馬特諾瑪溪水潺潺流入哥倫比亞河，輕緩細柔；岸邊卻是聳立垂直的峭壁，雄偉壯觀，強烈對比景觀，別有一番情趣。

沿著峽谷繼續往東行，離波特蘭約78英里處的羅文納峰點，也是有名景點。我們4月底造訪時，正是野花盛開季節，一大片黃色箭葉苦瓜花迎風搖曳，覆蓋滿滿山坡，形成美麗花海，四周群山峻嶺，碧綠河水環繞，景色壯美。走在峽谷巔峰上，風勢極大，有乘風歸去翱翔的感覺，不過要注意頭上戴的帽子，帽子乘風歸去即難尋了。

哥倫比亞河峽谷最有名的馬特諾瑪瀑布，分上下兩段，中間建一座拱橋，詩情畫意。

從波特蘭往西北走，阿斯托利亞市在哥倫比亞河入太平洋河口處，是俄勒岡州最老城市，也有極佳觀景點。市區的Coxcomb山頂上，建有一座125英呎高的阿斯托利亞塔 (Astoria Column) ，內有旋轉梯可登頂遠眺，由於疫情關係也暫時關閉。塔外描繪著過去100多年來發生在俄勒岡州的14件重要歷史事蹟，其中包括1805年路易斯與克拉克遠征隊（Lewis and Clark expedition）抵達此處，完成美國第三任總統傑弗遜交付的任務，準備轉頭返回的史蹟。

火山口湖的深藍湖水平靜如鏡，環湖群山倒影如畫，美得令人屏息。

火山口湖 水面倒影如畫

火山口湖位於俄勒岡州南邊，是美國最深湖泊，美國國家公園之一，以深藍色清澈湖水聞名。我們4月底拜訪時，山上積雪未融，只能從公園南邊入口進入，一路開車，只見路肩積雪堆得比人還高，但路面清得非常乾淨，開車無慮。

火山口是在7000多年前，馬扎馬(Mazama)火山爆發形成。火山湖內的水沒有出入口，完全是雨水和融雪經年累月蓄積而成。據說，美洲原住民克拉馬斯部落在其口述歷史中，有一段描述他們祖先目睹火山崩塌和湖泊形成的史蹟。

我們到達湖濱時，遊客稀稀落落，小心翼翼踏上白雪覆蓋的山坡後往下一瞧，眼睛驟然一亮，呈現眼前的美景讓人驚豔無比。深藍湖水平滑如鏡，環湖四周峰巒疊嶂，群山倒影湖面，清晰逼真，配上皓皓白雪和蔚藍天空，美得讓人窒息。附近遊客都屏氣凝神，安安靜靜享受這眼前美景，似乎惟恐說話聲引發水波，破壞了沉靜美畫。我們在湖畔呆看許久，天色漸黑，才依依不捨離去。

靠近哥倫比亞河口的佳能海灘乾草堆礁石美景。

俄勒岡州海灘 嶙峋怪石一絕

除了高山、峽谷和瀑布，俄勒岡州的海邊美景，也是一絕。靠近哥倫比亞河口的佳能海灘（Cannon Beach），以一塊形似乾草堆的乾草堆礁石（Haystack Rock）聞名。大岩石離海岸不遠，低潮時可以跨海徒步登上。據說，許多海鳥包括海雀都在岩石上築巢。海雀臉頰圖案形似小丑，非常獨特可愛，我們旅遊冰島時，還專程到海邊用望遠鏡窺望，當時就覺意猶未盡。若能再次近距離觀賞，則心願足矣！可惜季節不對，沒能看到一隻半鳥，非常遺憾。

4月底，俄勒岡州海水仍冰冷，遊客稀少，我們在柔軟沙灘上散步，耳聞海浪潮聲，眼觀奇形怪狀礁岩，非常愜意悠閒。

南邊的哈里斯海灘（Harris Beach）也是一處美麗景點，沙灘上隱藏著許多海潮生物，我們當時即看到三隻顏色鮮艷的海星趴在礁岩壁上，散步時又遇到一對年輕夫婦興奮地展示他們用手機拍照到的大章魚影片給我們看。由於我們計畫去拜訪另一處景點，沒有久留，否則可能會發現更多新奇海潮動物。

哈里斯海灘的海潮生物，三隻顏色鮮艷的海星趴在礁石壁上。

我們聽說黃金海灘（Gold Beach）的Sebastian岬角非常有名，特地開車前往，可惜到達時濃霧籠罩，直到午後霧才稍稍散去，只能看到微微露出的岬角，海上礁島濃霧環繞，猶如蓬萊仙島，卻也只能匆匆一瞥，即往歸家路途趕路奔馳。

疫情期間，整日困在家中，難免心情鬱悶。我們小心選擇人口稀少的戶外景區，自行開車出遊，全程戴口罩，與人保持社交距離，一路外買餐飲露食，兼顧身心與健康，不失為安全的旅遊。俄勒岡州的溫帶雨林風景、火山湖獨特美景、以及海灘旖旎風光，為疫情久困的我們留下了愉悅的記憶。