美旅遊復甦 租車價格暴漲 甚至比機票貴

佛羅里達州、德州、加州、亞利桑納州和夏威夷等旅遊勝地都面臨租車費用大漲的問題。(美聯社)

近日隨著疫苗接種人數持續增加，無論航空或租車 旅遊的需求都有正向的成長；然而許多租車公司卻相當尷尬，因為早在疫情初期為縮減開支減少數千輛汽車 ，如今業者卻沒有足夠車輛供應來滿足需求，造成租車市場的價格暴漲，有些甚至比機票還貴。

對民眾來說更是鮮少有人注意到租車價格上漲的問題，租車公司AutoSlash創辦人兼執行長溫博格(Jonathan Weinberg)說：「通常人們都先訂機票和飯店，這兩者就緒了才會預約租車，所以看到這樣的價格他們也只能硬著頭皮接受了。」

來自加州 的福爾(Chris Fore)原本計畫7月帶家人前往夏威夷旅遊，並利用信用卡點數購買機票，讓這場旅行的預算變得更平價，未料一切都在他開始預定租車的那一刻幻滅。

福爾說，「我一直都很擅長用最少的費用來旅行，現在我只後悔去年11月未先租好車」。按照當時以一輛五人座車的價格來算，租十天是700元，現在卻要1600元，增加逾兩倍。

專家們指出，佛羅里達州、德州、加州、亞利桑納州和夏威夷等旅遊勝地都面臨同樣問題，社群媒體上也有不少民眾大排長龍等候租車的照片。

租車公司早在疫情初期為縮減開支，減少數千輛汽車，如今業者卻沒有足夠車輛供應來滿足需求，造成租車市場價格暴漲，有的甚至比機票還貴。(美聯社)

企業租車(Enterprise Holdings)發言人麗莎‧馬丁尼(Lisa Martini)表示：「未來幾個月民眾對租車的需求都會持續保持，尤其是觀光勝地；因此希望汽車製造商能在短時間內補足市場需求。」

不過沃倫卡表示：「我不認為租車公司有能力補足夏天旅遊旺季的巔峰需求。」這是因為車輛調動的成本非常高而且耗時，加上汽車也面臨晶片短缺的問題。

此外，不只觀光勝地，進入旅遊旺季後其他地方都會受到影響，例如國家公園等；溫博格說，屆時民眾恐怕只能在距離目的地較遠的地方租車，來一場漫漫長路的公路旅行。