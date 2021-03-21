我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

佛州老夫婦染疫 15分鐘相繼離世 女兒隔窗道別

想玩憋不住 美放春假 數百萬人竸出遊

編譯林梅婕／綜合21日電
根據聯邦運輸安全局的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場通過安檢的人數超過100萬人。圖為邁阿密機場戴上口罩的標示。 （Getty Images）
根據聯邦運輸安全局的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場通過安檢的人數超過100萬人。圖為邁阿密機場戴上口罩的標示。 （Getty Images）

春假來臨，旅遊人次暴增；根據聯邦運輸安全局(TSA)的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場通過安檢的人數超過100萬人，引發公衛專家的憂慮。

TSA於19日測得疫情以來旅遊人次的巔峰，共有146萬8516人通過機場安檢，20日又再測得通過安檢的人數為136萬9180人。

然而，這對公衛專家來說卻是個警訊；儘管目前已接種疫苗的人口達到數百萬人，聯邦疾病防治中心(CDC)仍提醒民眾應盡量避免旅行。

CDC至今仍拒絕發布有關於已接種疫苗民眾外出旅行的防疫指南，主要是因為先前幾段假期在結束後，國內疫情都屢屢上升；CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周曾表示：「問題是每當民眾開始旅行後，確診人數就不斷上升，無論是國慶日、勞工節或聖誕節，我們都觀察到這樣的現象。」

不過瓦倫斯基也聲明，由於現階段仍有多達90%的人尚未接種疫苗，待疫苗接種規模繼續擴大，再規劃更新旅行的防疫指南。

過去一年航空業景氣低迷，終於在近日疫情逐漸退燒後開始有恢復的跡象；和去年同一時期相比，航空旅行人數已出現向上的趨勢。

雖然這項消息對業者來說看似是一絲曙光，但要超越去年的門檻其實難度並不高，目前航空旅行人次的流量仍不到2019年疫情爆發前的一半；但是繼去年12月假期過後，TSA連續五天測得機場安檢通行人次超過100萬人，讓多數業者對航空旅遊的需求成長還是樂觀以待。

此外，有些航空公司也預測今年夏天的銷售即將開始成長；美國航空(American Airlines)總裁帕克(Doug Parker)就透露，自家公司目前的業績總量「正逐漸趨近於2019年表現」。

疫情稍緩，全美民眾都期盼能早日重回正常生活。圖為加州安納罕的「加州迪士尼探險樂園...
疫情稍緩，全美民眾都期盼能早日重回正常生活。圖為加州安納罕的「加州迪士尼探險樂園」已於18日重開。但遊客仍不多。(美聯社)

疫情 疫苗 機場

上一則

海面「藍眼淚」奇景 其實是夜光蟲

延伸閱讀

歐盟擬祭出疫苗出口禁令 英國接種計畫恐延後2個月

歐盟擬祭出疫苗出口禁令 英國接種計畫恐延後2個月
全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」

全台第一針 蘇貞昌打完AZ疫苗 「完全沒不舒服」
全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑
歐盟再威脅禁疫苗出口 英國防大臣回嗆：違約將損聲譽

歐盟再威脅禁疫苗出口 英國防大臣回嗆：違約將損聲譽

熱門新聞

帶紅色的鈞窯。

為天津瓷房子平反 奇樓深藏精蘊 見溥儀、婉容傳情物

2021-03-14 03:00
雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。圖／業者提供

看準網紅經濟 台媒招募百名旅遊社群嚮導

2021-03-15 20:00
「亞洲50最佳餐廳」首次設立「亞洲之粹」名單。圖／摘自theworlds50best.com官網

推動在地文化 「亞洲50最佳餐廳」首設「亞洲之粹」

2021-03-16 16:35
大阪代表性的「固力果跑跑人」，將於3月23日起暫時維修。圖／取自glico官網

大阪道頓堀「跑跑人」 將「休息」3個月

2021-03-14 14:06
日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」開園。(取材自大阪環球影城官網首頁)

全球第1個 大阪環球影城「任天堂園區」開園

2021-03-17 23:06
ANA 將加入 IATA 旅遊通行證試用計畫，期盼透過數位解決方案，讓旅客的國際旅遊能更加安全及順暢。(圖:ANA提供)

全日空將試用IATA旅遊通行證 檢疫狀況一次查

2021-03-17 00:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們