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全日空將試用IATA旅遊通行證 檢疫狀況一次查

記者楊文琪／即時報導
ANA 將加入 IATA 旅遊通行證試用計畫，期盼透過數位解決方案，讓旅客的國際旅遊能更加安全及順暢。(圖:ANA提供)
ANA 將加入 IATA 旅遊通行證試用計畫，期盼透過數位解決方案，讓旅客的國際旅遊能更加安全及順暢。(圖:ANA提供)

日本全日空航空（ANA） 將加入國際航空運輸協會 (IATA) 所研發的 IATA 旅遊通行證 APP 試用計畫。此測試將進一步推動ANA 透過創新數位解決方案進而幫助旅客能將所有旅遊相關文件數位化，不僅讓旅客自我旅遊管理能更便利，且能更安心、安全地出國旅遊。

ANA 執行長平子裕志表示，「隨著國際旅遊的規範及其需求不斷變化，增加了旅遊的複雜性。使用 IATA旅遊通行證能讓旅客輕鬆地確認是否能符合目的地國家的 COVID-19 檢疫需求，並與航空公司及各國政府共享資訊。同時，此試用通過後，我們希望能透過優化數位解決方案，讓旅客能有更安全、安心且非接觸式的出國。」

國際航空運輸協會 (IATA) 執行長 Alexandre de Juniac 指出，「ANA 是航空產業的龍頭，同時也是首批試用 IATA 旅遊通行證的航空公司之一。ANA 參與這次試驗，能有信心的讓各國政府重新開放邊境、與世界重逢、恢復國際旅遊的榮景。IATA 旅遊通行證，將安全地連線到其數位護照中的健康憑證，幫助旅客驗證其是否符合 COVID-19 檢疫要求。」

此試驗是 ANA 以數位優化旅客的旅遊，且持續改善旅客的飛行體驗並確保旅客安全、安心的其中一項努力成果。

所謂「IATA 旅遊通行證」是一款手機APP應用程式，可以幫助旅客管理 COVID-19 病毒檢測結果或 COVIDANA NEWS 19 疫苗施打狀況等資訊。讓旅客能更輕鬆及安全地管理旅遊行程。這對於 COVID-19 流行間和後疫情時代，可能需要經過的檢疫或疫苗接種以證明國際旅遊條件的政府非常重要。

疫苗 遊行 邊境

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