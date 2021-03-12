台帛旅遊泡泡將成行 牛奶湖、干貝城納指定行程

台灣與帛琉的旅遊泡泡有重大進展，帛琉也做好相關準備，並列出已經有經過防疫訓練跟認證的飯店、景點、餐廳等。取材臉書自/pristineparadise.palau

台灣 與帛琉的旅遊泡泡有重大進展，帛琉也做好相關準備，並列出已經有經過防疫 訓練跟認證的飯店、景點、餐廳等，供旅行社安排行程，其中知名的牛奶湖、干貝城也都在名單之中。

研議多時的台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展，帛琉方也做好相關準備，並提出指定行程清單，供旅行社安排相關行程。

帛琉觀光 局台灣辦事處長雷均說，帛琉提出的指定行程，都是有經過帛琉觀光局的防疫訓練跟取得證書，旅行社在安排旅遊泡泡時，必須從指定行程中自行規劃，不在指定行程中的景點，商家則不能安排旅客前往。

雷均說，第一波指定行程的飯店共有8家，包含帛琉老爺飯店、帛琉大飯店、帛琉泛太平洋飯店等8家旅宿；出海行程包含水母湖、干貝城等景點，且每個時段都有限定人次，同時段不得有太多旅客上島或浮潛；餐廳約有10家完成訓練，船隻也有限定的船家。

陸上景點部分，包含帛琉國家博物館、男人會館等景點完成訓練，當地有幾家超大型商家也完成防疫訓練取得認證。

雷均說，由於現在還持續進行訓練跟認證，因此相關名單都還會持續增加，各家旅行社可依照名單進行遊程規劃，因應市場機制，安排景點、住宿的不同，也相信價錢會多元化，不是只有外傳的新台幣8萬元的價格供旅客選擇。