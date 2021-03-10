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好想旅遊購物！全球6大「新潮風格目的地」時尚又好買

記者楊文琪／台北報導
Booking.com精選「六大新潮風格目的地」，重啟旅人時尚感官。（圖：Booking.com提供）
Booking.com精選「六大新潮風格目的地」，重啟旅人時尚感官。（圖：Booking.com提供）

據全球線上訂房品牌Booking.com的調查發現，許多時尚嗅覺敏銳的旅客心繫潮流，其中約有39%的旅客原定在2020年規畫的旅行中，至少安排一天去購物。在各大城市時裝周開跑之際，Booking.com特別選出「六大新潮風格目的地」，號召旅人重新找回時尚感，換下睡衣、穿上有型又令人耳目一新的衣飾吧。

法式時髦的必訪指標──法國「坎城」

雖然許多知名的全球時尚品牌都發源自「巴黎」，但時尚嗅覺敏銳的旅客也不應錯過時髦的「坎城」。位於蔚藍海岸的「坎城」是個奢華的度假小鎮，除以彰顯國際電影與創意人才的年度活動為世人所知外，此處也有高級時尚名店林立的十字大道（Boulevard de la Croisette）及昂蒂布街（Rue d’Antibes）。

「魏爾倫飯店（Hotel Verlaine）」距離坎城主要的購物街十字大道與昂蒂布街只有幾步之遙，該建築的每一層樓都有不同的主題，包含叢林風和色彩繽紛的風格，優越的地理位置也讓住客可輕鬆徒步探索這座城市。

全球高檔名店集散地──阿拉伯聯合大公園「阿布達比」

時尚之都「杜拜」向來是喜歡時尚與購物的旅客的最愛，不過「阿布達比」亦擁有眾多高級名店、購物中心和熱鬧的市集，而對傳統服飾感興趣的旅客不妨走訪中央露天市場（Souk Central Market），此處販售著迷人的骨董、香水、手工鞋與傳統服飾。「拉祖利 Villa（Villa Lazuli）」位於「阿布達比」市中心，住客可在花園中美麗的露臺上享用溫馨晚餐，並駕車前往附近的艾瓦達購物中心（Al Wahda Mall）及阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabil）。

文青時尚迷的挖寶熱點──德國「漢堡」

德國除有新潮的首都「柏林」外，「漢堡」也有許多適合時尚迷前往的購物好去處。此區的蒙克貝格街（Mönckebergstraße）便有幾間大型的百貨公司，而偏好精品店的旅客則可去波瑟朵夫區（Pöseldorf）逛逛，喜歡古著與復古單品的人也不能錯過卡侯費特爾區（Karoviertel），該區狹窄的街道上有許多獨特的商店和二手店。「埃里克沃克爾精品公寓－漢堡套房」位於「漢堡」舊城區心臟地帶，此旅宿在設計上揉合了北歐與地中海風格特色，附近也有許多類型的文化活動與餐飲選擇，距離均為步行可至。

前往全球最大百貨公司宣洩購物慾望──南韓「釜山」

購物狂都知道南韓首都「首爾」是個購物天堂，但熱鬧的城市「釜山」也深受旅客推崇，市中心的新世界百貨公司（Shinsegae Centum City）是全球最大的百貨公司，對渴望發洩一下購物慾的旅客來說再適合不過！此外，旅客也可以花上一天在擁有眾多時尚與娛樂選擇的 BIFF 廣場周邊購物，發掘各種樂趣。「UH 套房風景 2（UH SUITE Landscape 2）」主打現代設計感並提供像家一樣的齊全配備，而住客從房內即可欣賞絕佳海雲台海景，是逛完街最佳的休憩之處。

挖掘拉丁美洲風情的時尚好物──哥倫比亞「波哥大

哥倫比亞的首都「波哥大」是購物狂的樂園，也是拉丁美洲的時尚之都。除了街頭市集與紀念品店，還有不少頂級時尚購物中心。若想尋求商場之外的正宗購物體驗，烏薩奎周日市集（Usaquen Sunday Market）可讓旅人挖掘奢華的珠寶、手工包包等好物。

「BOG 設計飯店（ BOG Hotel a member of Design Hotels）」距離安迪諾購物中心（Andino Shopping Mall）及雷迪洛購物中心（El Retiro Shopping Mall）只有短暫步程，此飯店坐擁都市全景與山景，設計靈感來自波哥大黃金博物館（Gold Museum），更供應融合當地與歐洲風味的佳餚。

南半球的新興時尚之城──澳洲「布里斯本」

雖然「時尚」兩個字通常較容易跟「雪梨」聯想在一起，但每年都會舉辦時裝周的「布里斯本」也是澳洲最棒的購物去處之一。女王街購物中心（Queen Street Mall）位於此區的心臟地帶，堪稱該市休閒購物精華區。若對復古風較有興趣的旅客則可到「帕丁頓（Paddington）」的吉文區（Given Terrace）與拉綽柏區（Latrobe Terrace）逛逛在地小店舖。「艾薇與伊芙公寓（Ivy Eve Apartments）」地處「布里斯本」南端，採現代風裝潢，很適合重視時尚品味的人，此旅宿還有一座室外無邊際池，住客也可以在池畔的躺椅上放鬆或觀賞露天電影。

「漢堡」有許多適合時尚迷前往的購物好去處，無論是百貨公司、精品店、古著等都應有盡...
「漢堡」有許多適合時尚迷前往的購物好去處，無論是百貨公司、精品店、古著等都應有盡有。 （圖：Booking.com提供）

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