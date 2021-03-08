追逐「粉色浪漫」！Agoda公布全球5大賞櫻熱點

正對富士山，春天正適合漫步河口湖旁的長崎公園，靜靜感受日式禪意的美。（圖：Agoda提供）

根據數位旅遊平台Agoda的GoLocal調查，全球有三分之一的旅客希望能在假期多親近大自然，隨著各地櫻花陸續綻放，你準備好賞櫻 了嗎？今年天冷花期更長，粉嫩櫻花接力盛開，Agoda公開全球賞櫻秘笈，分享五大熱門賞櫻景點和住宿推薦，台灣 台中的武陵農場更獲選為台灣的賞櫻熱點No. 1，心動的旅人快快筆記起來，待明年全球解封時，一同重溫出國回憶、追逐粉紅浪漫。

台灣／台中武陵農場

武陵農場是台灣最受歡迎的賞櫻景點之一，共栽種2萬多棵櫻花樹，品種豐富，旅客除了能在武陵國民賓館過夜，夜間賞櫻體驗另一種風情之外，還能參加農場一日遊，欣賞美麗的粉紅佳人、山櫻花、八重櫻及霧社櫻等，徜徉粉紅花海療癒身心，讓你春風滿面一整年。

在迷宮般的狹窄小路中，白色和粉色的櫻花交織成最美的春日景色，在公園內既能遠眺富士山，也能靜觀河口湖、漫步賞花，令人心曠神怡。日本山梨縣也是日本第一的葡萄酒產地，揉和了日本歷史與葡萄酒的釀製文化。此外，瓦約恩酒店提供簡約舒適的榻榻米房型、露天溫泉及充滿日式風情的庭園， 暢遊富士山後，用溫泉來放鬆身心吧。

南韓／濟州島

根據Agoda訂房數據，濟州島除了是今年南韓旅客的春節旅遊首選，也是2021年跨年夜的第二熱門旅遊城市。3月下旬正值櫻花季，濟州島有著自己的原生品種「王櫻花」，是南韓櫻花種類中花瓣最大的櫻花。賞櫻期間不妨入住新建的Hotel Seogwipean，簡約的設計風格加上周遭充滿綠意的自然環境，擁有超高9.1分的住宿評鑑，保證讓你有完美賞櫻之旅。

馬來西亞／檳城

除了異國美食和南洋風情之外，馬來西亞檳城在每年的2到4月也有風鈴樹花朵盛開，粉色、白色和紫色的花瓣鋪滿道路，猶如日本的櫻花樹。入住可選擇鄰近峇都丁宜海灘的孤松酒店海灘精品酒店，面海豪華房還能一邊泡澡一邊欣賞戶外的景觀變化，精緻悠閒的度假氛圍讓你住了就不想離開。

菲律賓／巴拉望

巴拉望不僅以純白的海灘、豐富的海洋生物和普林塞薩港而聞名，地方政府更設立一座櫻花公園來吸引遊客，這些櫻花樹被稱為巴拉望櫻花（Palawan Cherry），每年3月至4月開出白色和粉紅色的花朵。除了沈浸於櫻花浪漫氛圍，Hotel Galija走歐式古典風格，使用粉紫色家飾塑造出公主風的浪漫和甜美氣息，來巴拉望海邊也能體驗歐洲貴族的度假生活。