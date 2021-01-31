日本疫情延燒 東京人又往湘南海岸出遊

日本境內新冠疫情延燒，仍擋不住出遊人潮。美聯社

日本 境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 延燒，包括東京 都、神奈川縣在內的11都府縣，正值「緊急事態宣言」期間；不過，日媒觀察，昨天又有不少東京人往湘南海岸出遊。

同樣景像也出現在日本政府去年首度發布「緊急事態宣言」期間，鄰近東京都的觀光勝地、神奈川縣鎌倉市，去年4月19日在濱海道路等處出現塞車景像，讓地方觀光協會透過社群網站，呼籲民眾不要來鎌倉觀光。

日本讀賣新聞報導，「緊急事態宣言」對象地區之一的神奈川縣，居民都被要求盡量不要外出，但昨天沿著神奈川縣海岸線的道路，卻有多處出現塞車景像，且這些車輛大都懸掛東京都內「品川」、「多摩」及「世田谷」等地車牌，許多神奈川縣民擔心，人潮密集可能造成疫情擴散。

神奈川縣警交通管制中心表示，昨天下午2時30分左右，鎌倉市腰越到逗子市小坪部分區間，總計約有6.5公里塞車車流；下午4時30分左右，從鎌倉市七里濱到藤澤市鵠沼海岸部分區間，加總約有3.5公里車陣。

這些海岸線公路旁的停車場都客滿、民眾大排長龍等待進餐飲店用餐，連沙灘及海邊都聚集不少遊客。

在鎌倉市內打工的55歲女性說，明明本地人都待在家裡不敢出門，卻看到這麼多的人潮與車流令人吃驚，「希望緊急事態宣言不要延長」。

日本政府本月7日二度發布「緊急事態宣言」期間已超過3週，眼看接近原訂解除宣言的2月7日，但疫情並未如想像趨緩，因此，傳出日本政府可能延長宣言到3月7日。

日本新聞網報導，日本政府官員昨天說，沒人認為不該延長宣言，「基本上可能延長到3月7日」。當然，就算日本政府決定延長宣言，只要疫情及醫療體系有明顯改善，也會提前解除宣言。

日本政府將於本週召開諮詢委員會聽取專家意見，再來決定最後要延長「緊急事態宣言」的地區及期間。