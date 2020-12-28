氣派紅房子 到馬克吐溫家做客

馬克吐溫的紅房子。（圖皆由作者提供）

馬克吐溫（Mark Twain），原名塞繆爾克萊門斯（Samuel L. Clemens 1835-1910），是美國 19世紀作家、演說家，也是黑色幽默小說 的先驅。他寫作40年，創作了70部長篇小說和短篇小說，還有其他體裁的作品。小說以辛辣、諷刺、幽默的文筆，批判了社會裡的不平等；小說用的是美式英語和美國口語，馬克吐溫也被稱為美國鄕土文學的創始人。

美國保留了家馬克吐溫的兩個故居，一是密蘇里州的漢尼拔（Hannibal），是密西西比河西岸的一個小鎮，他在那兒度過童年。二是康乃迪克州哈德福特市（Hartford）的一座紅房子，從1874年到1910年，馬克吐溫在那住了20多年。

從去年開始，我考慮搬離紐約，我去康乃迪克州看房子，從紐約大中央車站乘搭北線（ Mentro North）可經康州的幾個市鎮，順便參觀馬克吐溫的第二故居。馬克吐溫的故居位於康州的哈德福特市，一個有400年的歷史城鎮。馬克吐溫與妻子及三個女兒住過的房子，現在是馬克吐溫博物館。

正值炎夏，但康州並不熱。馬克吐溫故居距離火車站約一英里，我住的旅館就在車站旁。可步行去。在Farmington大道一直走了半小時，到一路口看到馬克吐溫的一座銅雕，轉入大街，一個山坡底，望見崗頂上一列的紅樓，紅色的房子被楓葉包圍，非常絢麗。

紅房子精美造型，有雕花外牆、帶頂的門廊、塔形尖頂。

雕花外牆 精美造型

山丘有幾棵高大的樹，從曲折的木樓梯登上坡頂，從外看到整棟房子，精美造型、雕花外牆、帶頂的門廊、塔形尖頂，以及樓閣和樓頂的煙囪。旁邊一座新房是售票處，也按照紅房子的形式建造。這棟房子說是維多利亞式的建築，用紅色的外圍木板建造，外面有一條通花木走廊。一座特別的半圓形室內花圃突出屋外，外圍有落地玻璃窗，想不到馬克吐溫的故居如此氣派。

穿過長廊，從側門進入第一層，燈光較暗，左面是樓梯，右面進入一個大廰，入口處有一架三角大鋼琴。裡面是一間圖書室，對著一個室內花圃，是剛才從室外看到的地方，現在看到裡面，有花架，種有奇花異草，設了噴泉流水。

房子內設有電話，是當時第一架安裝私人電話的住宅。房子內有來自印度、非洲、中東的裝飾品。第二層樓上多間臥房，七個浴室有抽水馬桶，室內還裝有暖氣，是當時最先進的設備。

從每一個窗口望出去，都看到美麗風景。博物館保留了房屋內原有的裝飾，傢俱也完全按照他們居住時的擺設。從房子看出馬克.吐溫有很高的藝術修養。頂層房子內有一座桌球台，也是書房，是馬克吐溫寫作的地方，只有一張小桌子、幾本書，在此，馬克吐溫寫了幾本不朽的名作，如《鍍金時代》、《湯姆歷險記》、《乞丐王子》、《密西西比河的舊日時光》、《頑童歷險記》。

紅房子的建築特色是在美國少見的輕木風格。

紅房子內部有來自印度、非洲、中東的裝飾品。

輕木風格 美國少見

1874至1891年，馬克吐溫買了這片土地後，委託建築師愛德華波特為他設計了這座富有個性的住宅。它的建築特色是在美國少見的輕木風格，興盛於19世紀60年代至80年代，住宅建成之後，馬克吐溫因經濟問題暫時停頓，室內裝修也慢慢地進行，直到1881年才由著名的室內設計師路易斯蒂芬尼統一設計，是美國工兿美術運動期間最美麗的室內設計。

地下一層展出一台排字機，80年代馬克吐溫籌辦了出版公司和印刷社，這兩項工作的失敗了，使馬克吐溫破產。1891年他遷往歐洲，並做全球巡迴演講，以償還債務。

馬克吐溫於1900年回到康州的紅房子，於1910年75歲因心臟病去世，安葬於紐約州 艾瑪拉。

康乃迪克州以馬克吐溫故居作為博物館，收藏了大量馬克吐溫的照片和珍貴手稿。三層的紅色房子本來就是一座藝術建築，還有來自世界的兿術收藏品。馬克吐溫的故居有特殊的價值。

我從青年時代看了馬克吐溫的幾部長短篇小說，記得他的幽默、誇張的文句，印象太深了。幽默，需有很高的智慧。來美國後，終於看到了馬克吐溫的房子和他生前的生活環境，滿足了青年時代的一個心願。

紅房子內的陳設，看得出馬克吐溫生前的生活環境。(圖皆由作者提供)