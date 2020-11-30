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長榮航加快登機速度 舊金山機場啟用「人臉辨識」

記者黃淑惠／綜合報導
長榮航空加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)，即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。(圖:長榮航空提供)
長榮航空加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)，即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。(圖:長榮航空提供)

長榮航空加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)，配合調整劃位相關系統，即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務，旅客於登機門透過登機辨識設備掃描臉部，經由雲端配對美國海關暨邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)資料庫及航空公司劃位系統資料無誤後即可登機，不需要掃描及收取登機證，嬰兒或是特別需要協助的旅客則採取傳統的登機方式，由現場人員協助服務。

長榮航空表示，運用人工智慧優化各項服務是未來的趨勢，此次推出的臉部辨識將可降低人員接觸機會，確保個人衛生和健康安全；同時也可降低旅客登機錯誤率以提升安全管控，並減少登機門的人力配置，簡化的旅客登機作業更加省時、便捷，未來將依全球各機場的軟硬體設備建置進度，逐步將此項服務擴展至其他場站使用。

長榮航空持續優化防疫措施，藉由科技以及流程的更改，提供旅客更安心的旅遊，為了鼓勵旅客採用網路或手機自助報到，目前已將自助報到時間延長至起飛前70分鐘，旅客於網路上成功報到且無託運行李，即可持手機顯示電子登機證進行通關及登機程序，減少在機場停留的時間，日前同步調整所有航班的登機順序以保持社交距離，有效加快登機速度。

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