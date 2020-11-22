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維州梅多園 看花賞美景

項明華
韓國鐘亭。(圖皆為作者提供)
韓國鐘亭。(圖皆為作者提供)

我家住在維吉尼亞州，在我家附近有個小鎮叫維也納，和奧地利的首都同名。維也納鎮的歷史可以追溯至200多年前的殖民時代。疫情期間，禁足在家只能和朋友在微信中漫聊，朋友告訴我，維也納有一個非常美麗的花園，值得一遊。於是約了朋友同去賞園，想不到此行還有了意外收獲。

梅多園入口處。
梅多園入口處。

車在樹蔭下的高高低低，彎彎曲曲的鄉間小路上開了半個多小時，終於來到梅多拉克植物園(Meadowlark Botanical Garden)，我們眼前豁然一亮，寬闊的停車場，現代化的入口門廳，我們仿佛一下子從中古時代進入了真實的現代。

我們先看了花園介紹。1980年原是羅斯福總統的智囊米恩斯和韋爾，將他們74英畝的地捐獻給北維州園林管理局，園林管理局又買下和它相連的21英畝土地，形成了一個菱形的花園， 1987年4月正式開業。

荷塘蓮蓬。
荷塘蓮蓬。

湖中水榭。
湖中水榭。

進入花園，雖然已是秋天，但這裡還是滿園春色，隨處可見蜜蜂和蝴蝶在花叢中流連飛翔。園中有兩個小湖，三個水榭。遊客不多，一半是攝影愛好者，一半是全家出遊。起伏的小丘，瀲灩的湖光，荷塘中的荷花謝了，蓮蓬卻依舊姿態傲挺屹立在塘中。環顧四周，花香烏鳴，令人醉在其中，忘了憂愁，卻了煩惱。

花園椅凳 緬懷親人

每每在外旅遊，恰逢良辰美景，總希望能駐足凝望，最好有一凳椅供順便休憩，可常常碰到的遭遇卻是無凳可坐。這次我站在小丘上往下看，梅多園中處處可見椅子，高興極了，我就近找了一個靠背長椅，淡咖啡色，發現椅背上有一個鋁製銘牌，上面寫著：「我們永遠愛你，大衛。」從上面的年月日，可知大衛才活了25年。這張椅子一定是他父母、親人們捐贈，一方面是緬懷自己親人，又提供了他人方便。

這張椅子激起了我的好奇心，於是一邊遊園、一邊留心觀察椅子。花園內所有椅子均為捐贈，非花園的原設施。椅子樣式多種多樣，有長椅，也有單人雙椅，有木椅，還有動物造型石椅。大部分捐贈者用來緬懷親人，也有純粹是有感於美景表示謝意，或是民間團體捐的。

我一面走一面留意椅子，同時想起在大陸參觀那些寺廟時見到的功德牌，上面刻著捐了香火錢的人名。同樣是捐贈， 一個是求神於天國，另一個是遺愛於人間，實際上大部分宗教的教義都主張善事從身邊做起。

韓國鐘園 奇花異草

你見過綠色的花嗎？葉子總是綠的，因為有葉綠素。花沒有葉綠素，而是有花色素，所以花是五顏六色，獨缺綠色，可我在梅多園見到了綠色的繡球花，據說那是花色素變異形成的。

圓形樹葉。
圓形樹葉。

綠色綉花球。
綠色綉花球。

蜘蛛網的藝術。
蜘蛛網的藝術。

草總是綠的，無論在大陸還是在美國，即使落葉或枯草化作泥，那也是褐色的。可我在韓國鐘園中見到黑色的草，韓國鐘園是梅多園中的園中園。黑色的草是黑麥冬，十分稀有。麥冬是四季常綠的草，比一般草更壯實。我查了淘寶，出售普通麥冬的很多，只有一家店有黑麥冬。

黑麥冬。
黑麥冬。

黑麥冬草。
黑麥冬草。

韓國鐘園位於梅多園東北角。裡面有來自韓國的各種奇花異草，除了黑麥冬，還有一種如蒲公英，又像棉花球的爬藤花給我留下了深刻的印象。韓國鐘園中有一涼亭，一個鐘亭。鐘亭是韓國工匠以傳統的榫卯結搆建造的，裡面的青銅大鐘也是在韓國鑄造後運來的。

韓國鐘園總建造費用100萬美元，是在美韓人私人和公司集資而成。歷史上的朝鮮一直是受外人欺凌的弱國，韓國鐘園的建立顯示了韓人的團結一致，讓人肅然起敬。

梅多園不大，卻內涵豐富。華盛頓雜誌把它評為華盛頓地區最值得去的三個景點之一，其他兩個景點，讀者不用猜就應該知道了。

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