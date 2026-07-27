灣區部分地區汙水 新冠病毒含量超標 低於去年夏天高峰期水平

陳子平表示，家長在為孩子返校做準備時，也應該考慮接種疫苗。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區部分地區汙水中新冠病毒濃度升高，顯示疫情再度回溫。

灣區部分地區汙水中新冠病毒濃度升高，顯示疫情再度回溫。 重點二： 聖塔克拉拉與舊金山濃度偏高，半島和北灣則達中等水平。

聖塔克拉拉與舊金山濃度偏高，半島和北灣則達中等水平。 重點三：官員籲戴口罩、接種疫苗、檢測與居家休息，守住高風險族群。

汙水檢測顯示，灣區 部分地區的新冠（Covid-19）病毒濃度較高。公共衛生官員和傳染病專家敦促居民採取額外預防措施，以應對新冠病毒感染。

聖荷西信使報報導，過去三周，聖塔克拉拉縣和舊金山 汙水處理廠檢測結果顯示，汙水中新冠病毒濃度較高，而半島地區和北灣地區的濃度也達到了中等水平。

目前的病毒濃度遠低於去年夏天加州疫情 高峰期的水平。儘管如此，官員和專家表示，這次病毒濃度的上升仍需要採取預防措施。

聖塔克拉拉縣公共衛生部門發言人表示：「汙水中新冠病毒含量高，意味著每個人都應該採取額外的預防措施，以避免感染病毒並幫助減緩新冠病毒的傳播，尤其是在夏季出行高峰期。」

官員建議在擁擠的室內場所戴上口罩，及時接種疫苗，進行病毒檢測，並在生病時待在家中。

舊金山加大（UCSF）傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，預計新冠病毒將在今年夏天在灣區更廣泛地傳播，延續2024年和2025年夏季疫情高峰的模式。他表示，大多數人不會重症。

「對大多數人來說，它令人煩惱，可能會引起嚴重的症狀，讓你臥床一段時間，」陳子平說，「但它不會危及生命。」

陳子平表示，老年人、孕婦和幼兒面臨更大的風險，應格外注意避免感染。他建議，75歲及以上的老年人應確保在過去六個月內接種過新冠疫苗，這可以降低重症的風險，並可能有助於預防長達三個月的感染。

他表示，家長在為孩子返校做準備時，也應該考慮接種疫苗。加州公共衛生廳建議，六個月以上的兒童即可接種新冠疫苗。

自疫情初期（疫苗尚未普及、人群免疫力尚未廣泛形成）以來，聖塔克拉拉縣的COVID-19住院和死亡人數持續下降。陳子平表示，目前聖縣因COVID-19死亡的人群中，70歲及以上未接種疫苗的人口占絕大多數。

2023年聯邦公共衛生緊急狀態結束後，人們對COVID-19疫苗的接種興趣驟降。根據加州衛生部門統計，聖克拉拉縣約有18%的居民接種了最新的疫苗，而加州整體的比率約為11%。

隨著麻疹這種高傳染性病毒在全美蔓延，公共衛生官員也敦促家長為孩子接種麻疹疫苗。

加州要求大多數學齡兒童接種兩劑麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗，僅允許因特定疾病獲得豁免。根據時任州長布朗（Jerry Brown）於2015年簽署的一項法律，反對接種疫苗的家長可以選擇在家教育子女。

加州公共衛生廳表示，加州今年已確診52例麻疹病例，預計將創下自2015年以來的年度最高紀錄。