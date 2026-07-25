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注入商機 金門公園拓展大型演唱會

記者李怡╱舊金山報導
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金門公園將舉辦更多大型演唱會，舊金山盼以音樂為城市注入人潮與商機。（記者李怡/攝...
金門公園將舉辦更多大型演唱會，舊金山盼以音樂為城市注入人潮與商機。（記者李怡/攝影）

到金門公園欣賞大型演唱會，可能將成為舊金山夏季的新常態。舊金山市議會日前批准延長與演唱會主辦單位APE的合作協議，讓金門公園大型演唱會系列可持續舉辦至2029年，並可選擇延長至2035年。除了每年舉辦大型演唱會外，主辦單位也將在市中心增加免費戶外演出，希望持續吸引人潮回流。

除了科技業是舊金山經濟的重要支柱，近兩年，大型音樂活動正逐漸成為帶動城市消費的新引擎。

疫情過後，相較於等待企業回流，演唱會卻能在短短一個周末，替城市帶來數萬甚至數十萬名遊客。

去年8月，金門公園連續三個周末舉辦Dead & Company、Outside Lands以及鄉村歌手Zach Bryan等大型演出，約43萬7000人次湧入舊金山。灣區委員會經濟研究所分析，三個活動共創造約2.45億美元灣區經濟效益，其中超過1.93億美元留在舊金山，並支撐約1272個全職工作機會。

更值得注意的是，觀眾花費並不只發生在演唱會現場。研究顯示，來自外地的樂迷住宿、餐飲、交通、購物及娛樂支出超過1.2億美元，其中旅館住宿占近三成，其次是餐飲、美食及零售消費。

對不少商家而言，大型演唱會早已不只是文化活動，而是一年最重要的「黃金周末」。

今年延長合作後，APE除了繼續利用Outside Lands搭建好的舞台，在隔周舉辦大型演唱會，也將每年在聯合廣場、市政廣場、海濱廣場等地舉辦三場免費戶外演出，希望把音樂帶進更多公共空間，讓市中心在周末也能持續聚集人潮。

不過，大型活動也帶來另一面聲音。住在日落區與列治文區的居民近年持續反映，演唱會期間交通壅塞、停車困難，部分住戶也抱怨噪音影響生活。如何在經濟效益與居民生活品質之間取得平衡，仍是市府未來推動大型活動的重要課題。

對經歷疫情衝擊的舊金山而言，音樂早已不只是娛樂。當數萬名觀眾走進公園，餐廳重新排起隊、飯店客滿、街頭再次充滿人潮，這些大型演唱會正在以另一種方式，重新為舊金山注入活力。

精華 FAQ

  • 市議會批准延長與主辦單位APE的合作，讓金門公園大型演唱會系列可持續舉辦至2029年，並且還保留選擇權，可再延長到2035年。

  • 去年8月三個大型活動共吸引約43萬7000人次，帶來約2.45億美元灣區經濟效益，其中超過1.93億美元留在舊金山，並支撐約1272個全職工作。

  • 對商家來說，演唱會能帶來住宿、餐飲、交通與購物消費，外地樂迷支出超過1.2億美元；但居民也反映交通壅塞、停車困難與噪音，形成兩難。

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