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舊金山市中心邊界北擴 納入傑克遜廣場

記者王子涵／舊金山報導
整個傑克遜廣場（Jackson Square）、內河碼頭廣場（Embarcade...
整個傑克遜廣場（Jackson Square）、內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）和渡輪大樓（Ferry Building）將被納入市中心服務範圍。（舊金山市中心合作組織提供）

舊金山市議會21日一致通過業主提出的方案，擴大「舊金山市中心合作組織」（Downtown SF Partnership）的服務範圍，整個傑克遜廣場（Jackson Square）、內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）和渡輪大樓（Ferry Building）將被納入市中心。

新範圍明年生效，從43個街區擴大至70個，組織年度收入也將從約500萬元增至1100萬元。資金主要來自業主繳納的評估費，將用於增加街道清潔、協助地面層商家、舉辦公共活動及建立統一的區域形象。

舊金山市中心的具體界線向來存在爭議。市中心合作組織總裁兼執行長席佛（Robbie Silver）表示，疫情前提到市中心，通常只代表金融區，但如今概念已更加廣泛。

新納入的傑克遜廣場近年聚集人工智能及科技公司辦公室、高檔商店和米其林星級餐廳。iPhone設計師艾夫（Jony Ive）也已買下當地將近一個街區的房產，計畫改造成科技園區。

舊金山目前共有16個社區利益區，其中8個位於市場街沿線或附近。這些組織在疫情後逐漸承擔更多街道清潔及振興市中心的工作。此次也是舊金山港務局首次加入社區利益區，首年將支付88萬2000元評估費。

區內834名業主中約有300人參與投票，所持房產占全區總面積61%，擴區方案獲得85%支持。代表市中心的市議員李爾德（Danny Sauter）表示，要求業主自願承擔更多費用並不容易，但他從業主方面感受到高度期待和信任。

擴區後，金融區及傑克遜廣場業主每平方呎須繳納22美分；海旁廣場業主最初繳納約15美分，公園改善工程完成後，再依房產與公園的距離增加2美分至8美分。

該區仍以商業辦公空間為主，僅有約315個住宅單位。席佛表示，疫情期間缺少住宅及混合用途空間，導致市中心復甦落後，但合作組織過去六年已證明有能力承擔更多工作。

精華 FAQ

  • 新範圍明年生效，將傑克遜廣場、內河碼頭廣場與渡輪大樓納入市中心合作組織服務區，整體街區數也從43個擴大到70個，覆蓋更完整的核心商業地帶。

  • 組織年度收入將由約500萬元增至1100萬元，主要來自業主評估費。新增資金將用於街道清潔、協助地面層商家、舉辦公共活動，以及建立更一致的區域形象。

  • 傑克遜廣場近年聚集AI與科技公司、高檔商店和米其林餐廳，市中心概念也從金融區擴展。方案獲85%支持，且港務局首度加入，顯示業主願意共同承擔振興責任。

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