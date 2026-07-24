學生簽證期限4年 灣區國際生面臨延期考驗
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川普政府祭出的新的學生簽證限制，可能對灣區實驗室和校園產生漣漪反應（ripple effect）。
舊金山紀事報報導，灣區的國際大學生正爭分奪秒地適應川普政府新的學生簽證限制政策。這些新政策可能會使他們完成博士學位、進行科學研究或轉學變得更加困難。
國土安全部上周發布了一項將於9月中旬生效的規定，將學生簽證的有效期限制為四年。不過，希望停留更長時間的學生可以申請延期。當被問及此事時，國安部讓紀事報參考一份新聞稿，其中稱此舉「旨在打擊猖獗的簽證濫用行為，並透過定期審查加強國安」。
這項新規標誌著自1978年以來實施的聯邦政策發生了轉變。先前的政策允許國際學生只要在美國上課並取得學位進展，就可以留在美國。這項變化尤其可能對那些招收大量國際學生攻讀博士、醫學和其他高強度研究生學位課程的大學造成衝擊，因為這些課程通常並非設計為四年內完成。
加州大學系統官員表示，國際學生約占研究生學位課程入學人數的30%，這項政策變更令人擔憂。數據顯示，光是柏克萊加大就招收了約3300名國際大學部學生和約3900名國際研究生。
這項政策變更讓像來自中國的柏克萊大四學生Sandra Ding的學業前景變得撲朔迷離。她希望畢業後在美國攻讀發展心理學博士學位，但學生簽證的四年期限限制使這一目標難以實現。不過，她表示仍然計畫申請美國的博士項目，並希望能夠獲得簽證延期。
「我為此努力了三年，這個變化真是太不可思議了，」她說。她在柏克萊的一個實驗室工作，同時也是學生會國際學生的代表。國安部長穆林（Markwayne Mullin）在新聞稿中表示，目前的學生簽證制度「已經損害了國家安全，並滋生了移民詐欺」。
高等教育與移民權益組織的伍特森（Zuzana Wootson）表示，如果由於這項改變導致國際學生人數下降，可能會對大學的財政狀況以及美國國內學生的大學學費負擔能力產生連鎖反應。伍特森表示，在公立大學，國際學生通常比州內學生支付更高的學費。
超過60%的美國大學預計今年秋季國際學生入學人數將下降。
新規定把學生簽證有效期限制為4年，若要停留更久必須另行申請延期。這使國際學生在完成學位、持續研究或轉學時，面臨更多不確定性與程序壓力。 因為博士、醫學和其他高強度研究生課程通常無法在4年內完成，學生往往需要更長時間做研究與修課。新制可能打亂他們的學業規劃，甚至影響留美深造意願。 報導指出，國際學生通常支付較高學費，若人數下降，大學財務將受衝擊，公立大學尤然。長遠來看，校方可能承受更大壓力，連帶影響本地學生的學費負擔能力。
精華 FAQ
新規定把學生簽證有效期限制為4年，若要停留更久必須另行申請延期。這使國際學生在完成學位、持續研究或轉學時，面臨更多不確定性與程序壓力。
因為博士、醫學和其他高強度研究生課程通常無法在4年內完成，學生往往需要更長時間做研究與修課。新制可能打亂他們的學業規劃，甚至影響留美深造意願。
報導指出，國際學生通常支付較高學費，若人數下降，大學財務將受衝擊，公立大學尤然。長遠來看，校方可能承受更大壓力，連帶影響本地學生的學費負擔能力。
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