學生簽證期限4年 灣區國際生面臨延期考驗

川普政府可能會使國際學生完成博士學位、進行科學研究或轉學變得更加困難。圖為柏克萊加大。示意圖。(本報檔案照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國新學生簽證規定將期限縮短為4年，需申請延期。

美國新學生簽證規定將期限縮短為4年，需申請延期。 重點二： 新制恐衝擊灣區博士、醫學等長期研究生課程學生。

新制恐衝擊灣區博士、醫學等長期研究生課程學生。 重點三：國際生若減少，可能影響大學財務與本地學費負擔。

川普政府祭出的新的學生簽證 限制，可能對灣區 實驗室和校園產生漣漪反應（ripple effect）。

舊金山紀事報報導，灣區的國際大學生正爭分奪秒地適應川普政府新的學生簽證限制政策。這些新政策可能會使他們完成博士學位、進行科學研究或轉學變得更加困難。

國土安全部上周發布了一項將於9月中旬生效的規定，將學生簽證的有效期限制為四年。不過，希望停留更長時間的學生可以申請延期。當被問及此事時，國安部讓紀事報參考一份新聞稿，其中稱此舉「旨在打擊猖獗的簽證濫用行為，並透過定期審查加強國安」。

這項新規標誌著自1978年以來實施的聯邦政策發生了轉變。先前的政策允許國際學生只要在美國上課並取得學位進展，就可以留在美國。這項變化尤其可能對那些招收大量國際學生攻讀博士、醫學和其他高強度研究生學位課程的大學造成衝擊，因為這些課程通常並非設計為四年內完成。

加州大學 系統官員表示，國際學生約占研究生學位課程入學人數的30%，這項政策變更令人擔憂。數據顯示，光是柏克萊加大就招收了約3300名國際大學部學生和約3900名國際研究生。

這項政策變更讓像來自中國的柏克萊大四學生Sandra Ding的學業前景變得撲朔迷離。她希望畢業後在美國攻讀發展心理學博士學位，但學生簽證的四年期限限制使這一目標難以實現。不過，她表示仍然計畫申請美國的博士項目，並希望能夠獲得簽證延期。

「我為此努力了三年，這個變化真是太不可思議了，」她說。她在柏克萊的一個實驗室工作，同時也是學生會國際學生的代表。國安部長穆林（Markwayne Mullin）在新聞稿中表示，目前的學生簽證制度「已經損害了國家安全，並滋生了移民詐欺」。

高等教育與移民權益組織的伍特森（Zuzana Wootson）表示，如果由於這項改變導致國際學生人數下降，可能會對大學的財政狀況以及美國國內學生的大學學費負擔能力產生連鎖反應。伍特森表示，在公立大學，國際學生通常比州內學生支付更高的學費。

超過60%的美國大學預計今年秋季國際學生入學人數將下降。

國土安全部長穆林在新聞稿中表示，目前的學生簽證制度「已經損害了國家安全，並滋生了移民詐欺」。(美聯社)