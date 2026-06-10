從灣區各地到李維球場看世界盃 搭大眾運輸免塞車 票價最約10元
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2026年世界盃足球賽即將在灣區登場，多家灣區公共運輸機構9日聯合宣布已做好準備，并呼籲球迷搭乘公共交通前往位於聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）觀賽，避免堵車之苦。
灣區捷運（BART）、舊金山市營鐵路（San Francisco Municipal Railway）、聖塔克拉拉谷交通局（VTA）、Caltrain及Amtrak代表齊聚舊金山Powell車站舉行記者會。各機構主管特別穿上世界盃主題圍巾及球衣，展示賽事期間的接駁路線與交通規畫。
灣區捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，灣區過去曾多次舉辦大型國際活動，擁有豐富經驗，已準備好為世界各地旅客提供世界級的大眾運輸服務。
鮑爾斯特別強調，與部分世界盃主辦城市不同，灣區交通系統不會因賽事期間需求增加而調漲票價。從舊金山搭乘公共運輸前往南灣球場，全程票價最低約10元，即使需轉乘多種交通工具，成本仍遠低於自行開車與停車費用。
為方便球迷規畫行程，各運輸機構已在官網新增世界盃專區，提供路線查詢資訊，並將派遣志工與工作人員協助旅客轉乘。
根據規畫，東灣球迷可先搭乘BART至Millbrae站，再轉搭南下Caltrain至Mountain View站，之後轉乘VTA橘線輕軌前往球場。
另一條路線則可搭乘BART至Milpitas車站，經行人天橋轉乘VTA橘線，在Lick Mill車站下車後步行前往球場。
偏好火車的球迷則可選擇搭乘Amtrak的Capitol Corridor列車，從Oakland Coliseum車站出發，直達距離球場僅數步之遙的Great America站。Capitol Corridor總經理帕格特(Rob Padgette)還打趣表示，列車上設有咖啡吧與餐飲服務，讓球迷可提前感受賽事氣氛。
此外，Muni及SamTrans也將提供多條銜接Caltrain與VTA的接駁路線，讓旅客可依照時間、票價及便利性選擇最適合的交通方式。
由於部分世界盃賽事將於晚間舉行，例如奧地利對約旦的比賽將於16日晚間9時開踢，主辦單位預估散場時間接近午夜。為此，各交通機構將加開深夜班次，並協調轉乘銜接。
其中，BART將保留七座車站於深夜營運，方便球迷返回旅館或住家；Muni則將安排接駁巴士往返聯合廣場、SoMa及位於第四街與King街的Caltrain總站。
VTA總經理格諾特(Carolyn Gonot)表示，交通單位已做好完整規畫，「沒有人會在比賽結束後被困住，也不會有人被留在月台上。」
灣區將於2026年世界盃期間在李維斯球場舉辦多場小組賽及淘汰賽，預計吸引來自全球數十萬名球迷到訪。交通單位希望藉由完善的大眾運輸網絡，減輕道路壅塞壓力，同時向世界展示灣區的交通運輸能力。
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