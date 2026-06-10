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從灣區各地到李維球場看世界盃 搭大眾運輸免塞車 票價最約10元

記者王子涵／舊金山報導
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多家灣區公共運輸機構呼籲球迷搭乘公共交通前往位於聖塔克拉拉的李維球場（Levi'...
多家灣區公共運輸機構呼籲球迷搭乘公共交通前往位於聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）觀賽，避免堵車之苦。（取自VTA官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區多家公共運輸機構聯手宣示，已為世界盃李維球場賽事備妥接駁服務。
  • 重點二：球迷可搭BART、Caltrain、VTA、Muni或Amtrak前往球場，全程票價約十元起。
  • 重點三：各單位將加開深夜班次與轉乘接駁，避免晚場散場後旅客受困或塞車。

2026年世界盃足球賽即將在灣區登場，多家灣區公共運輸機構9日聯合宣布已做好準備，并呼籲球迷搭乘公共交通前往位於聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）觀賽，避免堵車之苦。

灣區捷運（BART）、舊金山市營鐵路（San Francisco Municipal Railway）、聖塔克拉拉谷交通局（VTA）、Caltrain及Amtrak代表齊聚舊金山Powell車站舉行記者會。各機構主管特別穿上世界盃主題圍巾及球衣，展示賽事期間的接駁路線與交通規畫。

灣區捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，灣區過去曾多次舉辦大型國際活動，擁有豐富經驗，已準備好為世界各地旅客提供世界級的大眾運輸服務。

鮑爾斯特別強調，與部分世界盃主辦城市不同，灣區交通系統不會因賽事期間需求增加而調漲票價。從舊金山搭乘公共運輸前往南灣球場，全程票價最低約10元，即使需轉乘多種交通工具，成本仍遠低於自行開車與停車費用。

為方便球迷規畫行程，各運輸機構已在官網新增世界盃專區，提供路線查詢資訊，並將派遣志工與工作人員協助旅客轉乘。

根據規畫，東灣球迷可先搭乘BART至Millbrae站，再轉搭南下Caltrain至Mountain View站，之後轉乘VTA橘線輕軌前往球場。

另一條路線則可搭乘BART至Milpitas車站，經行人天橋轉乘VTA橘線，在Lick Mill車站下車後步行前往球場。

偏好火車的球迷則可選擇搭乘Amtrak的Capitol Corridor列車，從Oakland Coliseum車站出發，直達距離球場僅數步之遙的Great America站。Capitol Corridor總經理帕格特(Rob Padgette)還打趣表示，列車上設有咖啡吧與餐飲服務，讓球迷可提前感受賽事氣氛。

此外，Muni及SamTrans也將提供多條銜接Caltrain與VTA的接駁路線，讓旅客可依照時間、票價及便利性選擇最適合的交通方式。

由於部分世界盃賽事將於晚間舉行，例如奧地利對約旦的比賽將於16日晚間9時開踢，主辦單位預估散場時間接近午夜。為此，各交通機構將加開深夜班次，並協調轉乘銜接。

其中，BART將保留七座車站於深夜營運，方便球迷返回旅館或住家；Muni則將安排接駁巴士往返聯合廣場、SoMa及位於第四街與King街的Caltrain總站。

VTA總經理格諾特(Carolyn Gonot)表示，交通單位已做好完整規畫，「沒有人會在比賽結束後被困住，也不會有人被留在月台上。」

灣區將於2026年世界盃期間在李維斯球場舉辦多場小組賽及淘汰賽，預計吸引來自全球數十萬名球迷到訪。交通單位希望藉由完善的大眾運輸網絡，減輕道路壅塞壓力，同時向世界展示灣區的交通運輸能力。

舊金山 灣區 世界盃

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