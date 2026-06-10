舊金山華埠「花園角廣場」改造動工 預計2028年完工

金山花園角廣場改造工程動工，斥資7300萬打造華埠「城市客廳」。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 花園角廣場正式動工改造，總投資7300萬美元，預計2028年完工。

花園角廣場正式動工改造，總投資7300萬美元，預計2028年完工。 重點二： 新規畫將增建社區會館、兒童遊樂場、戶外舞台與更多休憩設施。

新規畫將增建社區會館、兒童遊樂場、戶外舞台與更多休憩設施。 重點三：Kearny街行人天橋將拆除，讓廣場更開闊並強化與周邊連結。

有「華埠 客廳」之稱的舊金山 華埠地標花園角廣場，9日正式動工改造。舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）率領市府官員、華埠社區領袖及居民共同出席破土儀式，宣布這項歷經十多年討論、總投資達7300萬美元的重建計畫正式啟動，預計2028年完工，為華埠帶來全新的社區活動中心、兒童遊樂場、戶外表演空間及更多休憩設施。

作為舊金山歷史最悠久的公共廣場，花園角不僅是華埠居民日常休閒、下棋、晨運與聚會的重要場所，更見證了舊金山城市發展歷程。羅偉表示，花園角是華埠社區凝聚情感的重要核心，「華埠居民值得擁有與全市任何公共空間一樣充滿活力且高品質的場所，因此市府投入7300萬美元進行改造，希望讓這個空間繼續服務下一代華埠居民。」

根據規畫，改造後的花園角將新增一座約8300平方呎的社區會館，內設會議室及商業級廚房，可供社區活動與大型聚餐使用。兒童遊樂區將擴大，並增設成人健身設施，廣場中央將設置彈性戶外舞台與活動空間，供節慶慶典、文化活動及社區演出使用。園區也將增加遮蔭設施、座椅、綠化景觀及照明系統，全面提升無障礙設施。

金山花園角廣場改造工程動工，斥資7300萬打造華埠「城市客廳。」（記者李怡╱攝影）

備受關注的一項改變是，現有跨越花園角的Kearny街行人天橋將被拆除。市府表示，此舉將讓廣場視野更加開闊，增加可使用的公共空間，並改善公園與周邊街區的連結性。

舊金山市府律師邱信福表示，花園角是舊金山最具代表性的公共空間之一，也是華埠社區的重要精神象徵。改造完成後，將讓不同世代居民都能在此找到屬於自己的活動空間，進一步促進社區連結。

金山花園角廣場改造工程動工，斥資7300萬打造華埠「城市客廳。」（記者李怡╱攝影）

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）則指出，華埠是舊金山人口最密集的社區之一，居民長期缺乏大型開放空間。這項工程不僅改善生活品質，也象徵市府對華埠公共空間投資的重要承諾。

花園角改造計畫由舊金山康樂及公園局主導，並由市公共工程局負責工程管理。整個設計歷經多年社區參與，包括居民、長者、家庭、商家及社區組織共同提供意見。

金山花園角廣場改造工程動工，斥資7300萬打造華埠「城市客廳。」（記者李怡╱攝影）

華協中心主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，對於居住在散房（SRO）比例高達六成的華埠居民而言，花園角既是實際上的客廳，也是精神上的客廳。社區為了推動這項改造已努力超過15年，期間歷經無數討論與協調，如今終於迎來動工的一刻。

花園角改造完成後，將成為繼黃威廉遊樂場（Willie "Woo Woo" Wong Playground）及翁秀蓮康樂中心（Betty Ann Ong Recreation Center）翻新後，華埠最後一項大型公園更新工程，以此為華埠帶來嶄新的公共生活空間。

金山花園角廣場改造工程動工，斥資7300萬打造華埠「城市客廳。」（記者李怡╱攝影）