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舊金山「過高薪執行長法案」未過關 市府工會遭遇挫敗

編譯組／綜合報導
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由工會支持的舊金山「過高薪執行長法案」D提案未獲通過。(圖取自Yes on D ...
由工會支持的舊金山「過高薪執行長法案」D提案未獲通過。(圖取自Yes on D - Protect Care, Not Corporate Greed臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山D提案未過關，53.6%選民投下反對票。
  • 重點二：工會盼藉提高大企業稅收，填補市府龐大財政缺口。
  • 重點三：反對方稱恐傷經濟與就業，C提案也同步遭否決。

一項由工會支持的舊金山公投提案，未獲通過。提案旨在提高大企業的稅收，以增加資金短缺的市政服務經費。

這項名為「D提案」、支持者稱為「過高薪執行長法案」(Overpaid CEO Act)提案，截至8日的最新計票結果顯示，53.6%選民投反對票。選舉日後，贊成票和反對票之間的差距略有縮小，但即使還有選票尚未統計，提案也已無通過的可能。

D提案旨在提高大型企業、意即執行長薪資超過員工薪資中位數100倍的市政稅。提案還調整稅收的計算方式，使其基於所有受影響企業員工的薪水，而不僅是舊金山市的員工。

舊金山紀事報報導，對於代表市政工作人員的工會而言，這次失敗是重大挫折。工會力挺D提案，希望透過增加市政收入、緩解因川普政府削減聯邦撥款而加劇的巨額赤字。提案預計每年可帶來高達3億美元收入，約占舊金山市目前預算缺口的一半。

但包括市長羅偉與商會在內的D提案反對者警告，該提案可能會適得其反，導致雜貨店、藥局和其他大型企業將提高價格，或進一步縮減在舊金山的業務。舊金山首席經濟學家報告則強化這些反對意見，報告指出，D提案可能在20年內、導致舊金山平均減少944個工作崗位，並使國內生產總值下降2億600萬美元。

反對該提案的大企業和富有捐助者，籌集約660萬美元用於阻止其通過，而支持者籌集的資金約為其一半。

舊金山商會執行長方達雷(Rodney Fong)聲明表示，選舉結果顯示，絕大多數選民願意支持那些能夠增強舊金山未來發展的政策。因為有見證舊金山復甦、不願拿已取得成果冒險的選民，才得以擊敗D提案。

支持D提案發言人曼恩(Scott Mann)聲明指出，羅偉站在「那些自川普政府獲得巨額減稅的億萬富翁與企業同一邊」，而非維護舊金山「最佳利益」。曼恩表示，舊金山現仍面臨持續的預算缺口，而且沒有明確解決方案。

商會提出一項與之競爭的C提案，旨在對D提案所針對的同一項稅收、進行更為溫和的調整，並將稅收減免範圍擴大到更多小型企業。羅偉也公開反對C提案，稱這場稅收之爭，證明「崩壞的系統」(broken system) ，只有政治圈內人士得利。

截至周一，C提案也以約65.9%反對票率被否決。

精華 FAQ

  • D提案主張向高薪執行長所屬的大型企業加徵市政稅，目的是增加市府收入，用來填補日益嚴重的預算赤字，並支應受影響的市政服務經費。

  • 工會認為D提案每年可帶來高達3億美元，約占舊金山市預算缺口的一半，能在聯邦撥款縮減之際補強財政，減少公共服務被迫削減的壓力。

  • 反對者表示，加稅可能迫使大型企業提高商品價格或縮減在舊金山的營運，經濟學家報告也估計，長期可能導致就業減少並使本地GDP下滑。

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