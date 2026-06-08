投資者買金山房產 攀26年新高

房地產經紀公司Redfin對房產記錄的分析，今年1月至3月，舊金山都會區售出的房屋中約有28%並非賣給了個人，而是賣給了有限責任公司、股份有限公司和信託機構。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山都會區今年首季28%房屋售予非個人買家，創26年新高。

舊金山都會區今年首季28%房屋售予非個人買家，創26年新高。 重點二： 機構買家特別加碼公寓與合作公寓，持有比重較2022年大幅翻倍。

機構買家特別加碼公寓與合作公寓，持有比重較2022年大幅翻倍。 重點三：部分經紀人認為此趨勢反映隱私需求與少量投資回溫，非大量掃貨。

根據房地產 經紀公司Redfin對房產記錄的分析，今年1月至3月，舊金山 都會區售出的房屋中約有28%並非賣給了個人，而是賣給了有限責任公司、股份有限公司和信託機構。這是自2000年以來的最高比例，也是Redfin數據可追溯的最早年份，比2025年同期的數據高出三個百分點以上。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，Redfin將這些買家定義為投資者(investor)，並在最近的一份報告中指出，考慮到美國整體投資者購房量已降至2020年以來的最低水平，這一增長尤為引人注目。該公司表示，全美房價和租金的降溫導致投資者退出市場，這可能緩解了個人買家的競爭壓力。投資者在舊金山都會區（Redfin將其定義為舊金山和聖馬刁縣）日益活躍，這表明該市場正在復甦。

這些機構特別擴大了在公寓市場的份額，在舊金山都會區購買的公寓和合作公寓份額從2022年的15%翻了一番，達到2026年的29%。

但一些房地產經紀人認為，Redfin的數據並不意味著機構投資者正在搶購灣區 的房產。其他數據顯示，這些投資者在灣區擁有的住宅份額相對較小，尤其與陽光地帶(Sun Belt)相比。諷刺的是，Redfin的數據顯示，他們在陽光地帶的房產銷售中撤資最多。

Compass房地產經紀人瓊斯(Amanda Jones)表示，Redfin實際上是捕捉到了購屋者對隱私的追求。

Redfin用於分析的房產記錄資料通常對公眾開放，其中列出了業主姓名。 瓊斯說，再加上可以在線查看房產圖片，「感覺就像住在沒有窗簾、燈全開的房子裡一樣。」

瓊斯解釋說，透過法律實體（通常使用類似「123 Main Street LLC」這樣的通用名稱）購買房屋，比直接在房契上署上自己個人名字擁有更大的自主權。

幾十年來，這在灣區，尤其是在該地區最富裕的社區，一直是常見的做法。但自從人工智慧熱潮興起以來，這種做法在舊金山變得更加普遍，導致新晉富豪在公開其價值200萬美元的資產資訊時更加謹慎。

「如果有人為自己的房產支付了天價（在目前的市場行情下，這種情況很常見），他們可能不想讓所有的朋友和同事都知道！」Compass房地產經紀人基勤(Vanessa Kitchen)在一封電子郵件中寫道。她說，信託和有限責任公司仍然是遺產規畫的熱門工具。

不過，一些房地產經紀人表示，非個人買家數量的增加，至少部分是由於人們希望透過房產賺錢。 Compass 投資房地產經紀人佛利( Daniel Foley) 表示，舊金山飆升的租金已經開始吸引創投重返該市的房地產市場。

但大多數經紀人都認為，在舊金山購買房產的有限責任公司 (LLC) 的經營者通常只擁有少量房產，而不是通常購買整棟建築的企業房東。 Compass 經紀人古爾德(Karen Mendelsohn Gould) 表示，她代理的高層公寓房源吸引了一些希望出租的小規模投資者。不過她補充說，他們通常最終會計畫自己或家人入住。

透過公寓改建增加舊金山的租賃房源可能會緩解部分公寓競爭，但研究人員表示，這會對房價產生相反的影響。