灣區天氣先涼後熱 周三起內陸重回90度

舊金山灣區本周天氣將先維持涼爽，周三起逐步轉暖。(本報檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區本周先涼後暖，周二前氣溫多低於季節平均。

灣區本周先涼後暖，周二前氣溫多低於季節平均。 重點二： 周一晚至周二晨沿海與海岸山丘可能有零星毛毛雨。

周一晚至周二晨沿海與海岸山丘可能有零星毛毛雨。 重點三：周三起內陸回升至90度，北灣內陸將有較強北風。

舊金山灣區 本周天氣將先維持涼爽，周三起逐步轉暖。氣象預報指出，受西岸上空低壓系統影響，灣區至周二以前氣溫仍低於季節平均，周一深夜至周二清晨，沿海地區及海岸山丘還可能出現零星毛毛雨或小雨。

周日早晨灣區大致晴朗，半島部分地區有低雲。內陸白天高溫多在70多度至80度出頭，康曲柯士達縣部分較熱地區可達80度中後段。灣邊與沿海地區則較涼，高溫約在50度後段至70度中段。

周日下午至傍晚，海風將再度增強，但強度不及周六。沿海、山口及通道地區陣風約每小時20至30哩，局部地形較容易起風地區可能出現更強陣風。

周一仍將維持偏涼，另一波低壓系統將延續目前天氣型態，內陸高溫大多停留在70多度。周一晚間至周二清晨，水氣增加，沿海及海岸山丘有機會出現零星毛毛雨或極輕微降雨，但雨量有限。

從周三開始，灣區將進入升溫趨勢。內陸地區高溫將回升至80多度，部分地區可達90多度；沿海地區也將回暖至60多度至70多度。

氣象人員也提醒，周三至周四天氣型態轉變期間，北灣內陸及其他內陸地區可能出現較強北風，民眾外出及駕車仍需留意風勢變化。周日6月7日日出時間為清晨5時47分，日落時間為晚間8時29分。