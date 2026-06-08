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灣區天氣先涼後熱 周三起內陸重回90度

舊金山訊
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舊金山灣區本周天氣將先維持涼爽，周三起逐步轉暖。(本報檔案照）
舊金山灣區本周天氣將先維持涼爽，周三起逐步轉暖。(本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區本周先涼後暖，周二前氣溫多低於季節平均。
  • 重點二：周一晚至周二晨沿海與海岸山丘可能有零星毛毛雨。
  • 重點三：周三起內陸回升至90度，北灣內陸將有較強北風。

舊金山灣區本周天氣將先維持涼爽，周三起逐步轉暖。氣象預報指出，受西岸上空低壓系統影響，灣區至周二以前氣溫仍低於季節平均，周一深夜至周二清晨，沿海地區及海岸山丘還可能出現零星毛毛雨或小雨。

周日早晨灣區大致晴朗，半島部分地區有低雲。內陸白天高溫多在70多度至80度出頭，康曲柯士達縣部分較熱地區可達80度中後段。灣邊與沿海地區則較涼，高溫約在50度後段至70度中段。

周日下午至傍晚，海風將再度增強，但強度不及周六。沿海、山口及通道地區陣風約每小時20至30哩，局部地形較容易起風地區可能出現更強陣風。

周一仍將維持偏涼，另一波低壓系統將延續目前天氣型態，內陸高溫大多停留在70多度。周一晚間至周二清晨，水氣增加，沿海及海岸山丘有機會出現零星毛毛雨或極輕微降雨，但雨量有限。

從周三開始，灣區將進入升溫趨勢。內陸地區高溫將回升至80多度，部分地區可達90多度；沿海地區也將回暖至60多度至70多度。

氣象人員也提醒，周三至周四天氣型態轉變期間，北灣內陸及其他內陸地區可能出現較強北風，民眾外出及駕車仍需留意風勢變化。周日6月7日日出時間為清晨5時47分，日落時間為晚間8時29分。

精華 FAQ

  • 因西岸上空低壓系統影響，灣區至周二前氣溫偏低，周一晚到周二晨還可能有些毛毛雨。到了周三以後，天氣型態轉變，溫度會逐步回升。

  • 周日早晨多為晴朗，半島部分地區有低雲；內陸白天高溫多在70多度到80度出頭，較熱地區可到80度中後段，沿海則約50度後段至70度中段。

  • 周三起內陸氣溫將升至80多度，部分地區可達90多度，但轉暖同時北灣內陸及其他內陸地區可能出現較強北風，外出與駕車都要留意風勢。

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