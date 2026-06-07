舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟

受租金飆漲90%爭議的公寓建築。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山房東買下十戶公寓後，將租金從3695美元漲到7000美元。

舊金山房東買下十戶公寓後，將租金從3695美元漲到7000美元。 重點二： 房客認為此舉近似逼遷，並質疑房東未妥善告知租金豁免規定。

房客認為此舉近似逼遷，並質疑房東未妥善告知租金豁免規定。 重點三：律師指出漲幅逾25%恐涉反騷擾條例，房客正準備法律救濟。

舊金山 一位房東抓住法規漏洞給十戶租客 合法漲租90%，但因為房東處理的方式有瑕疵，讓房客仍有機會反擊。

舊金山標準報報導，房東發的信件接踵而至。第一封信出現在扎克和艾敘莉沃爾德曼（Zach and Ashley Waldman）的電子郵箱，信中宣布位於6838 Geary Blvd的這棟十戶公寓樓易主。

不到24小時第二封電郵就到了，帶來了壞消息：從9月1日起，沃爾德曼夫婦那套兩房兩浴的公寓租金 將幾乎翻倍，從每月3695美元漲到7000美元。這對夫婦慌了，雖然不是驅逐通知，但感覺就像是驅逐令一樣。「他們要把我們趕出去，付這筆錢是不可能的。我們負擔不起，根本負擔不起。」

34歲的札克是一家土木工程公司的專案經理，33歲的艾敘莉在金融科技公司工作。他們從小在舊金山長大，也想在這裡撫養兒子。無論如何，搬離舊金山在經濟上並不划算，因為他們19個月大的兒子依賴街對面由市政府補貼的免費托兒中心。

於是札克開始調查，他發現房東或許有理由規避市和州的租金上限。但對沃爾德曼夫婦來說，這其中存在著足夠的灰色地帶，讓他們可以據理力爭。

他們在疫情中探詢時得到了書面保證，這套公寓受舊金山市的租金管制保護，所以每月3500美元的租金對他們來說似乎很值得。於是在2021年，他們簽下了這間公寓。接下來的幾年裡，租金一直維持不變。2025年，租金略有上漲，今年又漲了一次，最終每月租金接近3700美元。

之後，這棟建築易主，今年5月20日以615萬美元的價格售出，引發了舊金山有史以來最驚人的租金上漲之一，遠遠超過了自去年以來全市平均15%的漲幅。

新業主East Peak Holdings LLC的註冊人是35歲的馬連縣人蓋斯勒(Hans Geiszler)，他的父親是一位知名建築師，在舊金山擁有一家事務所，並在米爾谷擔任規畫委員。

驅逐辯護合作組織(Eviction Defense Collaborative)的主管普羅霍夫尼克（Ora Prochovnick）表示，房東有時會透過大幅提高租金來迫使租戶「自行搬離」（self-evict）。如果房客在未被驅逐的情況下搬走，房東就可以避免支付搬遷費用。沃爾德曼一家可能就遇到了這種情況。

但她解釋說：那項規定只適用於「房屋由自然人擁有的情況。如果房屋屬於公司所有，那麼就可能不符合豁免條件。」業主也必須妥善通知租戶有關豁免事宜，才能使豁免生效。

沃爾德曼夫婦於2021年搬入這套房屋，而州租金管制法當時已生效兩年，因此他們在入住前就應該被告知該房屋不在州新出台的租戶保護法的適用範圍內。「可以爭論的是，租戶當初如果確知這一點，才會決定是否要搬進這處房產，」她說。

五年前，沃爾德曼夫婦在搬進去之前曾透過電子郵件詢問租金管制情況，當時的物業管理公司告訴他們，這處房產「受租金管制」。租戶權益律師波帕爾（Rahman Popal）表示，租金上漲超過25%可能被推定為違反當地反騷擾條例。本案尚無定論，沃爾德曼夫婦正在雇請律師向房東施壓甚至打官司。