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遷居維州仍收加州選票？男子網上指控選舉舞弊

編譯林思牧／綜合報導
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維吉尼亞州的一名男子分享了一張有他名字的灣區郵寄選票的照片，作為加州選舉制度存在...
維吉尼亞州的一名男子分享了一張有他名字的灣區郵寄選票的照片，作為加州選舉制度存在嚴重缺陷的證據。示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：維州男子稱收到加州選票，指控選舉制度有問題。
  • 重點二：縣選務辦公室指出，他未提出撤銷登記申請。
  • 重點三：報導稱他實際住址仍在加州拉法葉，非維州。

川普總統在社交媒體上指稱加州民主黨人在竊取選票之日，維吉尼亞州的一名男子分享了一張有他名字的灣區郵寄選票的照片，作為加州選舉制度存在嚴重缺陷的證據。但灣區的選舉辦公室跟他聯繫時，他卻不回覆。

舊金山紀事報（San Francisco）報導，這名40歲的男子在社群媒體上聲稱，「加州政府已被告知」他已不再居住在康曲柯士達縣，但他仍然收到了6月2日的選票。截至4日，沃爾夫（Leigh Wolf）在X網站上的帖子已被分享數百次，這是右翼人士就加州等民主黨占優勢的州存在選民欺詐問題發表的一系列言論的一部分。

「如果不是出於我的正直，我完全可以在維吉尼亞州舒適的家中參加6月的加州初選投票，」沃爾夫在5月27日首次分享康縣選票照片時寫道。

但實際上，聯邦法律並不准許他這樣投票。在非居住地投票不僅違法，而且各縣也不能隨意將選民從選民名冊中除名。康縣助理選務官諾蘭（Helen Nolan）在5月30日寫給沃爾夫的信中正是如此。

康曲柯士達縣選務處看到了沃爾夫最初的帖子，並直接聯繫了他。儘管沃爾夫聲稱過去十年間他曾「兩次」聯繫過州政府，但紀事報查閱的選舉辦公室紀錄顯示，他從未與該辦公室有過任何聯繫，也從未填寫過註銷康縣選民登記所需的表格。

此外更值得注意的是，選票是被寄到了加州拉法葉市（Lafayette）的地址，而不是維吉尼亞州。諾蘭在一封寫給沃爾夫的手寫信中寫道：「除非收到簽名申請或確認通知未得到回覆，否則我們不能移除選民資訊。」信中附有一份表格，沃爾夫可以填寫該表格，將自己的名字從康縣的選民名冊中移除。

信件中寫道：「由於我們既沒有收到簽名申請，也沒有收到確認通知，因此您的選民紀錄仍然有效。」

沃爾夫是一位播客製作人、美國海軍陸戰隊退伍軍人，也是共和黨全國委員會的前創意總監。紀事報記者詢問他在加州聯繫了哪些機構，但他沒有回應。

沃爾夫4日再次發布了關於他收到選票的資訊。同時，共和黨對加州6月2日初選的審查在網路上持續升溫。共和黨人愈來愈多地利用加州緩慢的計票速度，煽動民眾聲稱該州的選舉有舞弊。雖然沒有證據顯示這種說法屬實，但這並未平息相關論點。

精華 FAQ

  • 因為他在社群媒體貼出印有自己名字的加州郵寄選票照片，聲稱自己已搬離康曲柯士達縣卻仍收到選票，將此當作選舉制度缺陷的證據。

  • 選務官員表示，除非收到他簽名申請或確認通知未回覆，否則不能移除登記；紀錄顯示他從未正式辦理註銷，因此選民紀錄仍有效。

  • 報導指出，選票實際寄到加州拉法葉市的地址，而不是維吉尼亞州，顯示他對選票寄送與自身居住狀況的說法，與官方紀錄並不一致。

維州 加州 民主黨

上一則

聯邦檢方：加州選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」

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