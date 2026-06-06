灣區初選計票仍持續 部分結果恐需數周才能確定
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6月2日舉行的初選投票，還有許多結果尚未出爐。許多民眾問何時才能給這次的選舉畫上句號？
聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區選舉官員5日還在繼續處理2日初選的選票，多場關鍵選舉的結果仍懸而未決。在加州，每次選舉都需要數天甚至數周的時間才能統計完所有選票。由於各縣更新計票結果的頻率不盡相同，灣區各縣已公布了最新結果的發布時間表。
阿拉米達縣於5日下午4時、8日下午4時和12日下午4時分別發布更新後的選舉結果。截至5日上午，該縣已處理了16萬7794張選票，但目前仍有約16萬3926張選票尚未處理。
聖塔克拉拉縣已處理了8萬6017張選票。據該縣選民登記處稱，截至4日，該縣仍有約17萬1300張選票尚未處理。5日下午 5時發布了更新，預計下周還將發布更多更新。
聖馬刁縣於5日下午4時30分更新了計票結果，並計畫於8日、10日、12日與15日發布更多更新。據聖馬刁縣選民登記處稱，該縣已處理9萬1075張選票，還有10萬3210張選票尚未處理。
康曲柯士達縣已處理3萬283張選票，還有14萬4400張選票尚未處理。據州務卿稱，該縣於5日下午5時發布了更新，並將在下周持續發布更新。
州務卿韋伯（Shirley Weber）表示，全州已處理超過200萬張選票，還有360萬6128張選票尚未處理。部分選票可能需要各縣花費一個月的時間才能正確公布結果，但一項新的州法律將要求各縣選舉官員在選舉後兩周內公布大部分結果。
韋伯在一份聲明中說：「根據新的州法律AB5（2025年第250號法令），各縣選舉官員將在6月15日之前，即選舉後13天內，公布大部分選票的結果。部分選票可能需要各縣花費長達30天的時間來清點每一張有效選票，並公布大部分後審計員審計。」
因各縣仍在持續清點與處理選票，且更新節奏不一，導致多場關鍵選舉仍懸而未決。加州歷來也常需數天到數周才能統計完所有有效選票。 阿拉米達縣已處理16萬7794張，仍有約16萬3926張未處理；聖塔克拉拉縣已處理8萬6017張，至4日約還有17萬1300張待處理。 州務卿韋伯表示，依新州法AB5，各縣須在6月15日前，也就是選後13天內公布大部分結果；但部分選票仍可能需要最多30天才能完成清點。
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因各縣仍在持續清點與處理選票，且更新節奏不一，導致多場關鍵選舉仍懸而未決。加州歷來也常需數天到數周才能統計完所有有效選票。
阿拉米達縣已處理16萬7794張，仍有約16萬3926張未處理；聖塔克拉拉縣已處理8萬6017張，至4日約還有17萬1300張待處理。
州務卿韋伯表示，依新州法AB5，各縣須在6月15日前，也就是選後13天內公布大部分結果；但部分選票仍可能需要最多30天才能完成清點。
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