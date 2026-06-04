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晉級國會選舉11月決選 陳詩敏赴中華總會館謝票

記者李怡／舊金山報導
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華埠力挺陳詩敏（中）進國會，晉級決選後返中華總會館謝票。（記者李怡/攝影）
華埠力挺陳詩敏（中）進國會，晉級決選後返中華總會館謝票。（記者李怡/攝影）

根據舊金山選務處3日最新開票結果，在加州第11國會選區初選中，州參議員威善高（Scott Wiener）以約41%的得票率暫居第一，舊金山市議員陳詩敏以約29%的得票率排名第二，雙雙晉級11月決選，角逐由裴洛西（Nancy Pelosi）退休後留下的國會席位。

初選結果出爐後，陳詩敏於當天下午回到華埠中華總會館向社區謝票，感謝華人社區一路以來的支持。她表示，身為華埠的女兒，這次能獲得眾多移民家庭與華裔長者的支持，感受到的不只是溫暖和愛護，更是一份沉甸甸的信任與責任。

華埠力挺陳詩敏（左）進國會，晉級決選後返中華總會館謝票。（記者李怡/攝影）
華埠力挺陳詩敏（左）進國會，晉級決選後返中華總會館謝票。（記者李怡/攝影）

陳詩敏表示，數月來競選團隊持續挨家挨戶敲門拜票、電話動員及走訪社區，雖然外界曾質疑她的募款規模與勝選機會，但團隊始終相信基層選民的力量。

「民調一直不看好我們，很多人說我們募款不夠，不可能贏，但我相信自己親自與選民對話得到的資訊。」她說，「初選結果證明，真正重要的是與選民建立連結，而不是誰花了最多錢。」

她指出，團隊以有限資源打出高效率選戰，能在競爭激烈的選區脫穎而出，靠的是義工與基層社區長期投入。她感謝華埠居民、亞裔家庭以及移民社區在這次選舉中的積極參與。

當被媒體問到，看見許多只講中文的華裔長者、阿公阿嬤走出家門投票支持自己時，有什麼感受時，陳詩敏一度情緒激動，眼眶泛紅。「這個問題讓我想哭。」她停頓片刻後說，「我非常感激大家的支持，但我也知道，這代表著更大的責任。」

她表示，許多移民家庭把希望寄託在這場選舉上，希望能在華府擁有真正代表社區利益的聲音。「他們希望我們不只是坐在國會裡，而是真正為社區爭取席位，為移民家庭發聲，保護出生公民權，捍衛歸化公民的權利，讓移民社區被看見、被聽見。」

陳詩敏堅定表示，「我們要向全國證明，我們屬於這個國家（We belong）。」

多位社區領袖表示，若陳詩敏最終在11月勝出，將寫下舊金山華人參政史的重要一頁。

中華總會館中文書記李殿邦表示，此次競選對於陳詩敏和華裔社區都是50年一遇的窗口期，要舉社區之力奮力托舉她代表舊金山進入國會山莊，讓長期以來在地方社區深耕的華人力量，在聯邦層級獲得更直接的發聲平台。

而對陳詩敏而言，初選只是開始。她表示，接下來將全力投入11月決選，爭取更多尚未投票的選民支持。她說，「6月投票的人已經表達了聲音，接下來的關鍵是讓更多11月才會出來投票的人站出來。我們會繼續做同樣的工作，一戶一戶敲門，一個一個與選民對話。」

舊金山 華埠 加州

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