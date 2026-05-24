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AI催生新運動…機器人格鬥竄紅

編譯林思牧／綜合報導
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圖為UFB網站主頁上展示人形機器人打鬥的視頻截圖。(ufb.gg)
圖為UFB網站主頁上展示人形機器人打鬥的視頻截圖。(ufb.gg)

舊金山是全球人工智慧革命的震央，AI的蓬勃發展推高了房價，促進了旅遊業的發展，並催生了一項全新的運動：機器人格鬥（robot fighting）。

舊金山紀事報報導，最近一個晚上，在南市場區的一家夜總會裡有一百多人，每人花了50美元來觀看戴著霓虹假髮的機器人笨拙地揮拳。有些觀眾肩負工作包，在Temple酒吧閒逛，而有些人則站在拳擊台旁邊。

「這就是舊金山的下班後歡樂時光，」在一家科技公司從事運營工作的Victoria Ye Kai說道，「機器人和伏特加。」這場比賽由終極格鬥機器人聯盟（Ultimate Fighting Bots，簡稱UFB）推廣，該聯盟是一個「人形機器人運動聯盟」，自去年7月開始舉辦地下機器人格鬥之夜以來，規模已擴大到舊金山和拉斯維加斯等地。

布拉托夫（Vitaly Bulatov）與妻子希尼婭（Xenia）共同創立了UFB。他們認為，一對一格鬥只是未來機器人可以參與的眾多運動中的第一步。「之所以選擇先推出這個項目，是因為它能帶來直觀的視覺衝擊，觀眾想看，而且從技術上講，這也是目前最可行的方案。在機器人運動領域，出拳算是比較容易實現的動作。」

5月14日舉辦的一場活動，標誌著UFB機器人首次涉足競技舞蹈領域，布拉托夫認為，這將是該公司的下一個發展方向。比賽臨近尾聲時，一個機器人表演了由不同團隊編程的舞蹈，伴隨著A-ha樂隊80年代熱門歌曲「Take on Me」的混音版，在擂台上踉蹌舞動。

這也是UFB首次與Nebius合作舉辦活動。Nebius是一家由科技巨頭輝達支援的人工智慧基礎設施平台。Nebius解決方案行銷總監帕薩拉蒂（Akshai Parthasarathy）表示，公司更希望在公共場合展示其機器人技術，而不是在醫院或實驗室等封閉空間。

該公司正處於轉型期，致力於將其產品推向主流市場。為此，他們與名人合作進行行銷，其中包括說唱歌手卡利法（Wiz Khalifa）和喜劇演員沃茨（Reggie Watts），並招募了一群科技創始人和內容創作者來操控機器人進行比賽。

舊金山

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