出國數月不用車 改保「停車險」每月省上百元

若確定數月不開車，把原本完整車險改成僅綜合險保障，可省下一筆不小的費用。（記者趙健／攝影）

每逢暑假、農曆年或退休後返鄉長住，不少華人 一出國就是數月，「車險 怎麼處理」，成為不少家庭關心問題。有人選擇暫停保險 ，希望省下每月數百美元支出。但保險業者提醒，若處理不當，可能被DMV取消車籍，返美後還要面臨罰款與重新恢復註冊等麻煩。

若確定數月內不會開車，部分車主會把原本完整車險改成綜合險保障（Comprehensive Insurance coverage），俗稱「停車險」。這類保險通常保留防竊、防火、野火、樹木砸落等保障，每月僅幾十美元。如此調整不僅能省下一筆不小費用，也可保障車輛停放期間可能發生的損失，同時鎖定原本保險價格。

加州華人J女士今年回中國探親數月，就透過調整保險與向加州車輛管理局（DMV）報備的方式節省開支。她表示，離美前一天，她把原本車險改成綜合險，再前往DMV官網辦理「不使用車輛報備」（Affidavit of Non-Use）。

J女士表示，手續其實相當簡單。她先致電保險公司申請調整保單，保險公司會要求拍攝車輛四面照片，確認車況後，再簽署相關文件即可完成。至於DMV部分，「登入DMV帳戶，在Online Service頁面選擇Affidavit of Non-Use，即可完成申請。」

返美後，她再聯繫保險公司把保險改回正常的車輛責任險（Liability Coverage），並到DMV網站取消Non-Use，整個流程很快完成。「以前不知道可以這樣處理，後來才發現差很多。」她說，原本車險每月保費200多美元，改成綜合險後，三個月總共只支付160多美元保費，省下相當可觀的開銷。

這樣操作的關鍵，是必須同步處理DMV手續。資深保險經紀鹿強提醒，DMV關心的，並不是車輛是否有綜合保障，而是車輛有沒有最基本的責任險。因為保險公司會把投保資訊傳送給DMV，一旦車主取消責任險，DMV也會知道。若車主未通知DMV或處理好相關手續，DMV通常會寄出30天通知，之後甚至可能直接暫停車輛註冊（suspension）。

鹿強強調，直接取消責任險並非適合所有人，要權衡利弊。例如，如果車主在國外期間碰到車輛註冊續期（Registration Renewal），情況就會變得較複雜。

他指出，Non-Use比較像是「中途暫停使用」，適合車輛註冊仍在有效期內，臨時決定幾個月不開車的情況，因為Non-Use只能持續到下一次車輛註冊續期之前。若車主仍不打算使用車輛，就需進一步申請車輛停駛申報（Planned Non-Operation，簡稱PNO）。

PNO屬於正式長期停駛。根據DMV規定，車主最早可在車輛註冊到期前60天申請PNO，也可在到期後90天內補辦。但若超過到期日才申請，除PNO費用外，還可能產生逾期罰金。DMV特別強調，車輛一旦辦理PNO後，不能合法上路，也不能停放在公共道路。若被發現行駛或停放可能收到罰單的位置，車主仍可能被要求補繳完整車輛註冊費用與相關罰款。

鹿強指出，若只是短期返鄉兩、三個月，他通常建議保留最基本的責任險，可避免DMV產生後續問題。

登入DMV帳戶後，在Online Service頁面選擇Affidavit of Non-Use，辦理車輛不使用報備。（圖／受訪人提供）