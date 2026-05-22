擔憂人工智慧搶飯碗 Z世代流行AI占卜指點迷津

年輕人由於擔心人工智慧會影響他們的就業前景，正尋求向AI技術產品問卜以求獲得對未來的信心。（AI生成）

處在迷惘中的人總希望找到一些人生指引，Z世代的年輕人圈子裡現在流行使用人工智慧 占卜。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，這種現象其實很有諷刺性或強調性，年輕人由於擔心人工智慧會影響他們的就業前景，他們正尋求向AI技術產品問卜以求獲得對未來的信心。

申請大學的青少年們必須應對一系列令人焦慮的截止日期、成績單和個人陳述。但當19歲的茱麗葉鄒（Juliet Zou，音譯）在ChatGPT中輸入自己的出生日期、時間和地點時，她並不是想讓聊天機器人幫她寫一篇關於「面對逆境」或「感恩」的文章。

相反的，這位家在巴洛阿圖的女孩是在使用一種古老的工具：占卜。學校和人一樣，都有其獨特的元素印記。也許「聊天」機器人能夠解讀這些印記。「我想要一些確認，讓我相信這所學校是正確的選擇，」鄒談到她最心儀的麻州 衛斯理學院（Wellesley College）時說，ChatGPT當時給了她想要的安慰，於是她決定入學。目前她剛結束了大一的學習。

在TikTok、Reddit和Threads等平台上，圍繞著AI占卜湧現出許多年輕的社群，有些聊天機器人甚至內建了塔羅牌（tarot）功能。為SZA等名人提供私人占星服務的iJaadee也開始為客戶提供AI占卜服務。同時，AI及其對就業的影響引發了普遍的不安。這些年輕人深知其中的諷刺：正是這項正在扼殺入門級就業前景的技術，如今卻成了他們尋求答案的工具。

「你談論未來，卻又在談論你擔憂未來的原因，」來自南加州的19歲大學生艾爾（Shikha Iyer）說。艾爾在擁有塔羅牌之前就開始使用AI占卜，她會請聊天機器人解讀自己抽到的牌。當她對某張牌感到困惑時，她仍然會求助於谷歌的Gemini工具，並被其解讀的深刻內涵所震撼。但她不願透露太多。

「我有點害怕把我的資訊這樣放到網路上，」她說。她認為，「塔羅牌要發揮作用，就需要了解你。但AI也需要了解你，而這正是問題所在。」

從市場角度來看，這種需求正在成長。文化評論家特里歐（Mitch Therieau）將人們對靈性和神秘學的日益濃厚的興趣稱為「經濟衰退時期的重新迷戀 」，並將其歸因於一種普遍存在的無助感。丕優研究中心2025年5月的報告指出，30%的美國成年人會諮詢占星術、塔羅牌或算命師。