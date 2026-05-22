1萬元尋寶遊戲結束 寶盒藏在馬連岬角隱密海蝕洞穴

三位相識多年的好友經過數周的不懈努力，終於在馬連岬角（Marin Headlands）一處隱密的海蝕洞穴中找到了寶盒。（Google Maps）

持續數周的舊金山 1萬美元尋寶遊戲終於結束，原來寶盒就藏在金門大橋 的另一邊。

舊金山紀事報報導，這場持續數周、牽動舊金山人心的尋寶活動於19日下午落幕。主辦者稱，三位相識多年的好友經過數周的不懈努力，終於在馬連岬角（Marin Headlands）一處隱密的海蝕洞穴中找到了寶盒。

他們的獎品是1萬枚一美元的金幣——以及對舊金山市全新的熱愛。「我們都看到了以前從未發現過的角落，」其中一位尋寶者在給紀事報的電郵中寫道，「我從未感覺和朋友們如此親近，也從未如此痴迷於一個謎題…而且我以前不知道自己能做到這一切。」

找到寶盒的人不願透露姓名，他們都是舊金山居民，並且自15年前在灣區 上大學以來一直是好朋友。4月底主辦人將尋寶線索，一卷印在破舊捲軸上的六節詩，發布到網上後，小組中的兩名成員立即產生興趣。

除了工作和照顧孩子，這些朋友「幾乎醒著的每一刻」都在試圖解開謎題，找到寶藏，但「卻一次又一次地失敗」。朋友們說，他們一開始嘗試直接解讀這首詩，但很快就意識到詩中充滿了誤導性的詞語，它可以有無數種解讀和連結。

許多其他尋寶者也有著同樣的經驗。Reddit上一個專門討論尋寶的帖子獲得了超過2600條評論，參與者們紛紛發表各種奇思妙想，分享實地尋寶的經歷，並互相傾訴彼此的痴迷。

隨著搜尋持續數周卻一無所獲，尋寶人的沮喪之情與日俱增。尋寶者在舊金山挖了無數的洞，以至於園丁們懇求主辦人取消活動，以免造成更大的破壞。

然後，突破出現了。詩中的一句「stern wood haven north and powell」將尋寶者們引向了與這些詞語相關的顯而易見的地點，例如Stern Grove、Woodhaven Court和Powell Street。但一位Reddit用戶意識到，這些指的並非舊金山的地名，而是普西迪歐（Presidio）舊金山國家公墓的一小塊墓地裡集中的墓碑上的名字。

尋獲寶藏者說，一位同伴的頓悟「徹底解開了這個謎題」。他們意識到主辦人從一開始就想讓尋寶者們進行一場徒勞的追逐，目的是讓人們走出戶外，欣賞舊金山那些隱秘的角落，並促進陌生人之間的交流。

主辦者稱，線索指的是沃德船長（Captain William Ward），他100多年前在金門大橋下的一次著名沉船事故中喪生。從普西迪歐公墓的墓碑到沉船遺址畫一條線，是指向一個可能的藏身之處：馬連岬角，它崎嶇的懸崖可以俯瞰整個城市的壯麗景色。