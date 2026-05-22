最高院投票權法裁決 民權團體憂：少數族裔選票力量未來恐變小

最高法裁決震驚，華人憂「未來選票聲音會變小。」（記者李怡╱攝影）

對於多數華人 移民來說，第一次真正感受到「自己有一票」的重要，往往是在地方選舉、學區投票 ，甚至看到越來越多亞裔 民選官員出現的時候。但美國最高法院最近兩項關於「投票權法（Voting Rights Act）」的重大裁決，正讓不少民權團體擔心，「未來少數族裔的選票力量，可能會越來越難被看見。」

最高法院4月29日在「路易斯安那州訴卡萊斯案」中，重新解釋「投票權法」第二條。簡單來說，過去少數族裔若認為選區畫分不公平、導致自己社區「票被沖淡」，只要證明結果造成不公平影響即可。但現在，法院更傾向要求原告進一步證明政府「故意」帶有種族歧視。法律界普遍認為，這等於大幅提高少數族裔打官司的難度。

許多華人對「選區重畫」可能感到陌生，但它其實和日常生活很有關係。從誰代表華埠、日落區，到哪些學區、公共安全或小商業議題能被市政府重視，都與選區怎麼畫有關。如果亞裔人口被刻意分散到不同選區，社區聲音就可能被削弱，即使人數不少，也難選出真正代表自己利益的民選官員。

最高法院5月18日又進一步將涉及密西西比州與北達科他州的選區案件發回下級法院重審，其中還牽涉原住民選區爭議。外界認為，這代表未來法院將用更嚴格的新標準審查少數族裔投票權案件，也讓各州未來重畫選區的空間變得更大。

長期關注美國政治的華文作者「溪邊愚人」近日接連撰文指出，「投票權法」如今正被一步步「架空」。她認為，最高法院沒有直接推翻這部民權法案，而是透過提高舉證門檻，讓少數族裔「即使知道不公平，也很難告得贏」。

她特別提醒華人社區，不要以為這只是非裔社群的問題。「如果當年黑人沒有爭取到真正投票權，華人今天也不可能擁有同樣權利。」她指出，亞裔近年能在全美看到越來越多華裔、韓裔、印度裔民選官員，其實都建立在過去民權運動打下的基礎上。

隨著2026年中期選舉接近，美國圍繞選區重畫與少數族裔投票權的爭議只會越來越激烈。對不少華人家庭來說，這場看似遙遠的法律變化，其實可能直接影響下一代在美國社會能不能繼續被看見、被代表。