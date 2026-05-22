Bixby橋停車拍照危險 蒙特瑞縣擬禁

大蘇爾著名的Bixby橋路邊停車位因安全考慮或將很快被取消。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，近百年來，行駛在一號公路上的駕駛者都會在Bixby橋附近靠邊停車，欣賞加州 最著名的景觀之一：混凝土拱橋、橋下陡峭的峽谷，以及延伸至大蘇爾（Big Sur）之外的太平洋。

蒙特瑞縣官員現在表示，這種習慣已經變得過於危險。

縣議會周二投票 決定，在Bixby橋周邊設立為期一年的臨時禁停區，因為大量遊客經常在這條狹窄的公路旁停車拍照。該提案旨在緩解交通擁堵、減少行人橫穿馬路的風險，並確保應急救援人員能及時通行。

在設置標識並開始執法之前，該縣仍需獲得緊急沿海開發許可、通過縣條例，並徵得加州交通廳（Caltrans）的批准。

該計畫反映了大蘇爾地區日益嚴峻的問題：如何在歡迎遊客造訪這片世界聞名的海岸線的同時，避免人潮淹沒這條鄉村公路，以及依賴該道路的居民和應急救援人員。

建於1932年的Bixby橋已成為中央海岸地區最受遊客青睞的拍照景點之一。但縣政府工作人員表示，遊客越來越頻繁地違規停車、在車道上停車，甚至橫穿一號公路以獲取更好的拍攝角度。

一份縣政府工作人員報告援引了2022年勞動節（Labor Day）周末的交通數據，顯示大橋北側附近每小時多達325人次橫穿馬路，就該周末的道路車輛活動而言，也達到每小時多達70次完全停車。

大蘇爾居民、消防官員及旅遊業領袖向縣議會反映，由於該路段替代路線稀少，橋區附近的擁堵不僅延緩了應急響應，也使日常出行變得更加困難。

自1月份一號公路完成山體滑坡修復並全面恢復通車以來，相關擔憂日益加劇。蒙特瑞縣旅遊業也已回暖，初步估計顯示2025年遊客消費將創下33億美元的紀錄。

加州海岸委員會（California Coastal Commission）工作人員及部分縣議員則呼籲謹慎行事，前者在3月的一封信中警告稱，全面禁止停車可能影響公眾進入海岸，並引發意想不到的安全問題。

縣政府官員仍在研究禁令的執行方案及所需成本。工作人員報告中援引的一項估算顯示，若安排一名加州公路巡警專職負責周五至周日的巡查，每月費用約為1萬5300美元。

該條例必須重新提交給縣議會審議，禁停區才能正式生效。