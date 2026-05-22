舊金山學區8月啟用全電動校車 非使用時段還能回送電力支援電網

舊金山推全美最大雙向充電電動校車隊，兼支援城市供電。（記者李怡╱攝影）

舊金山 聯合學區 （SFUSD）21日宣布，將於今年8月正式啟用全電動校車車隊，成為全美最大具備「車輛補給電網」雙向充電能力的電動校車系統。未來學生不僅可搭乘更安靜、零排放的校車上下學，校車在非使用時段還能回送電力支援舊金山電網，被視為結合教育、環保與能源韌性的重大升級。

總部位於紅木城（Redwood City）的學生交通科技公司Zum當天舉行第一階段啟動儀式，出席者包括加州 參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）、舊金山市府律師邱信福（David Chiu）及多位學區委員。

舊金山推全美最大雙向充電電動校車隊，兼支援城市供電。（記者李怡╱攝影）

根據計畫，Zum將在2026年8月先部署104輛電動校車及雙向充電設施，並於2027至2028學年完成總計238輛電動校車的建置。這批車輛平日負責接送學生，非尖峰時段則可把儲存在電池中的電力回送至當地電網，每年預計可提供約3吉瓦時（gigawatt-hours）潔淨能源。官方表示，這些電力足以在尖峰時段供應約120萬戶家庭使用3至4小時。

對許多家長而言，校車除了準時與否，更關係到孩子每天上下學是否安全、安心。學區表示，過去五年與Zum合作後，校車平均準點率達98%，且實現100%路線覆蓋、沒有司機短缺問題。家長也可透過手機App即時查看校車位置、預計抵達時間及接送通知，大幅減少等車焦慮。

舊金山推全美最大雙向充電電動校車隊，兼支援城市供電。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合學區總監史瑞慶表示，這項投資不只是更換車輛，而是重新打造學生交通系統。她指出，更安靜、乾淨且可靠的交通環境，能改善學生與家庭每天的通勤體驗，同時也符合學區長期永續發展目標。

加州參議員威善高表示，電動校車除了改善空氣品質，也能降低噪音，讓學生以更好的狀態開始一天課程。他特別提到，校車未來可在尖峰用電時支援城市電網，對提升能源韌性與降低成本具有重要意義，舊金山正在為全國樹立更永續交通的新標準。

Zum公司表示，公司2024年已在屋崙推出全美首個全電動校車車隊，目前業務遍及17州、超過4500所學校，合作對象包括洛杉磯聯合學區（LAUSD）、西雅圖公校與波士頓公校等大型學區。