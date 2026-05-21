舊金山動物園 獲市府850萬元紓困貸款

舊金山動物園希望在2028年前引進中國大熊貓，以吸引遊客回流。(本報檔案照)

舊金山 動物園（San Francisco Zoo）因疫情 後遊客數量遲未恢復，加上營運成本持續上升，面臨嚴重財務壓力。舊金山市議會一致通過決議，允許市府向動物園提供最高850萬美元貸款 ，作為緊急財務援助。

市府官員表示，這筆貸款屬於短期紓困措施，目的是在動物園尋求長期財務改革方案期間，維持正常營運。

根據市府資料，動物園未來兩年預計將出現約1200萬美元赤字。官員指出，疫情後動物園入園人數始終未恢復至疫情前水準，而門票收入又是園方最大收入來源，同時人事與營運成本則持續增加。

動物園財務問題近期也引發外界對管理層的質疑。市府本月稍早公布的審計報告指出，負責營運動物園的非營利機構，在未取得必要批准情況下，動用約1200萬美元進行資本建設項目，同時未能及時翻新老舊展區。

在新貸款協議下，動物園未來將接受更嚴格財務監督，並需提出具體改善計畫，包括提高入園人數及削減支出。

其中一項被討論的方案，是希望在2028年前引進中國大熊貓，以吸引遊客回流。不過，此提案已遭部分動物保護人士批評，認為目前動物園設施與管理狀況尚未準備好照顧大熊貓。

儘管面臨財務與管理挑戰，市府官員表示，目前並未考慮關閉動物園。官員認為，動物園仍是舊金山重要公共教育與觀光設施，850萬美元貸款將協助園方維持營運，爭取時間推動長期改革。