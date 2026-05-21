屋崙市長芭芭拉李爭取連任 盼延續穩定

芭芭拉李表示，將於11月再次投入競選屋崙市長，盼延續該市目前的穩定局面。(取自Barbara Lee臉書)

屋崙 市長芭芭拉李(Mayor Barbara Lee)在上任一周年之際透露，計畫於11月競選連任，爭取完整的四年任期。她將此次連任視為在經歷多年的政治震盪之後、可延續更穩定的領導機會。她表示，還有更多工作要做，計畫6月初選後正式宣布參選。

去年，屋崙選民選出這位資深國會議員接替被罷免的前市長盛桃(Sheng Thao)。盛桃後來因聯邦賄賂指控被起訴。芭芭拉李上任時，擁有廣泛政治支持，贏得幾乎所有市議員、屋崙商會、工會和多位前市長背書。

她接手一個在經歷多年疫情動盪後混亂的城市。如今，犯罪率已開始下降，但屋崙仍難扭轉其負面形象。屋崙市中心的復甦進程比舊金山慢。全市各地商業陸續關閉。另一支職業運動隊伍離開。預算赤字威脅基本公共服務。

舊金山紀事報報導，芭芭拉李上任一年過去，許多問題依然存在。但她指出一些進展的跡象：犯罪率持續下降，屋崙去年凶殺案數量創下57年來的最低水平。還有城市活動舉辦，例如為冬奧會花樣滑冰冠軍劉美賢(Alysa Liu)舉辦的返鄉儀式，以及在重新開放凱瑟藝術中心舉行的超級盃觀賽派對，吸引成千上萬人重返市中心。還爭取到總部位於屋崙的凱薩醫療集團和太平洋煤氣電力公司(PG&E)90萬美元捐款，用於恢復警察學員計畫。

屋崙市在金融市場也取得進展。去年12月，屋崙宣布發行3億3400美元債券，用於街道鋪設、公共設施建設與可負擔房屋計畫。

這項債券發行是在選民批准三年後進行，因為對屋崙財政狀況考量、導致其借貸成本上升。由於持續結構性赤字、不斷上漲的退休金成本，以及對一次性收入、包括與擬議出售屋崙體育館相關的資金的依賴，信用評級機構下調屋崙市的信用評級。

芭芭拉李表示，她專注在「無須徹底改變現狀」情況下，提供穩定，以便企業、慈善機構和投資者能夠重建對屋崙市的信任。

芭芭拉李在市議會發揮穩定作用。儘管這位進步派市長在意識形態並非總是與市議會中較為溫和的成員保持一致，但她避免公開介入市議會的紛爭，而是扮演幕後談判者的角色。她說，致力與所有人合作，即使並不認同他們的觀點。

當被問及在國會還是在屋崙做事比較困難？芭芭拉李笑稱，困難點不一樣，但在屋崙，能更快地看到工作成果。