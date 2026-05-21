金山首辦「移動文化慶典」亞太月纜車開進街頭

亞太月纜車開進街頭，舊金山首辦「移動文化慶典。」（記者李怡╱攝影）

穿著韓服、越南 奧黛、蒙古傳統服飾與南島民族服裝的亞太裔社區代表們，20日下午齊聚舊金山 海德街（Hyde Street）纜車轉盤前，在藍天與海灣景色映襯下，搭上特別裝飾的復古纜車，展開一場別開生面的「移動文化慶典」。主辦單位表示，希望透過舊金山最具代表性的纜車，把亞太裔文化真正帶進城市街道與社區。

這場活動由亞太傳統文化基金會（APAHF）與舊金山交通局（SFMTA）合辦，也是舊金山首次以「移動式文化遊行」方式慶祝亞太裔傳統月。活動現場色彩繽紛，不同族裔代表身穿傳統服裝站在纜車前合影，吸引不少遊客與路人駐足拍照，有觀光客忍不住拿起手機一路錄影。

來自緬甸、韓裔、薩摩亞、東南亞與日本城等社區代表，身著各族裔傳統服裝站在纜車前合影，吸引不少遊客與路人駐足拍照、錄影。（記者李怡╱攝影）

纜車車身掛上花飾與節慶裝置，停靠在Powell-Hyde線轉盤旁，背後還能遠望海灣與惡魔島景色。參與者一邊揮手、一邊高喊「Happy AAPI Heritage Month」，現場氣氛熱鬧，宛如一場小型國際文化節。

亞太傳統文化基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，過去亞太裔傳統月活動多半集中在市政廳或劇院舉辦，今年希望把文化真正開進社區。她說，當大家談到文化連結時，不應只停留在室內活動，而是要走進街頭、走進不同社區，這可能是全美第一場「移動式亞太文化慶典」。

舊金山公辯律師力儲文（Manohar Raju）從移民故事談起。他表示，灣區最珍貴的地方，就是不同文化都能被保留下來，並發展出新的生命力。「每個站在這裡的人背後，都有一段充滿勇氣的移民故事。」他鼓勵年輕世代保持對家族歷史與不同文化的好奇心。

亞太月纜車開進街頭 舊金山首辦「移動文化慶典」。（記者李怡╱攝影）

SFMTA董事Mike Chen則提到，Muni每天載送超過50萬人次，公共交通不只是通勤工具，也串聯起華埠、日本城、日落區與列治文區等亞太裔社區。「看到纜車成為文化展示的一部分，是非常舊金山多元風格的體現。」

活動發起人之一張艷珍（Rose Chung）透露，這次裝飾團隊是志工們，憑藉對社區的熱愛，一口氣花了20多個小時布置完成。

現場聚集來自緬甸、韓裔、薩摩亞、東南亞與日本城等多個社區團體。不同文化服飾在陽光下形成鮮明畫面，有人撐著傳統陽傘，有人手拿摺扇與旗幟，讓原本觀光味濃厚的纜車站，多了濃濃亞太文化氣息。

隨後，載滿社區代表的纜車從海德街緩緩出發，沿著舊金山坡道一路前往市場街（Market Street），不少沿路民眾揮手拍照。主辦方表示，希望未來能把這類「移動文化活動」變成舊金山亞太裔傳統月的年度特色之一。

亞太月纜車開進街頭，舊金山首辦「移動文化慶典。」（記者李怡╱攝影）