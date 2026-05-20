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富國銀行設1億元基金 補助中低收入購屋者

編譯林思牧／綜合報導
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圖為加州的一間富國銀行分行。 (谷歌地圖)
圖為加州的一間富國銀行分行。 (谷歌地圖)

灣區低收入購屋者，可從剛核准的1億美元富國銀行基金中獲得補助，每位買家最多可得1萬5000美元。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，此前富國銀行Wells Fargo同意設立一個1億美元的基金，以解決有關其通過對少數族裔求職者進行虛假面試，以及歧視黑人和拉丁裔貸款人而損害投資者利益的指控。

許多灣區中低收入購房者，有資格從富國銀行獲得數千美元的抵押貸款輔助。根據聯邦法院法官15日批准的和解協議，聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣和舊金山縣，以及美國其他數十個縣符合收入標準的購房者，如果透過富國銀行獲得抵押貸款，有資格獲得最高1萬美元的首付援助和最高5000美元的成交費用。

本案原告的代理律師莫倫菲(Mark Molumphy)說：「這是一項重要的和解協議，將對灣區的大部分居民產生直接、大規模的影響，因為擁有住房對於未來累積財富至關重要。」富國銀行沒有回應導致該基金成立的歧視指控，但表示「很高興達成和解」。

首付補助金適用於收入總計為購屋所在縣收入中位數120%或以下的家庭。收入等於或低於該縣中位數80%的家庭可以獲得結案成本援助（closing-costs assistance）。莫倫菲說，很多人有資格同時獲得這兩項資格。並稱這項和解是雙贏。

該交易解決了富國銀行股東在舊金山聯邦地方法院提起的訴訟中的索賠。他們指控該銀行董事會和高階主管公開否認富國銀行所謂的歧視性貸款和招聘做法，或宣稱他們正在解決這些問題，卻沒有採取任何措施來糾正所謂的歧視，從而違反了對投資者的信託義務。

灣區 低收入 貸款

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