標榜徹底透明著稱 服裝零售Everlane傳被中國Shein收購

Everlane被Shein收購，該高端時尚品牌落入與其理念截然相反者的手中。（路透）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standards）報導，以極簡主義基礎款、可持續理念和「徹底透明」（radical transparency）著稱的服裝零售商 Everlane，已被併入一家在品牌定位上與其截然相反的公司。中國最知名的超快時尚平台之一希音（Shein ），正收購這家總部位於舊金山的直銷品牌。

此次交易對Everlane的估值約為1億美元，較電商熱潮巔峰時期的估值大幅折價，且已於上周末獲得Everlane董事會的批准。

Michael Preysman和Jesse Farmer於2010年共同創立Everlane，並承諾在公布零售價的同時，同步披露服裝的單件成本。該公司最初在追求道德消費和簡約美學的城市千禧一代（millennials）中贏得了追隨者。但Everlane註冊為商標的「徹底透明」一詞，最終卻難以兌現。監督機構指責該公司對供應鏈和原材料來源避重就輕，涉嫌「綠色洗白」（greenwashing）。

在疫情期間居家辦公的背景下，Everlane銷售額大幅下滑。2020年，在零售和客戶支持部門員工試圖組建工會後，公司解雇了數百名員工。前員工指責公司存在系統性種族歧視。隨著利率上升、風險投資資金枯竭，Everlane背負了9000萬美元的債務。

Shein此次收購實為私募股權公司L Catterton主導的債務驅動型退出，該公司在持有Everlane多數股權的同時，也承接了約9000萬美元的負債。

對Everlane忠粉而言，此次出售違背了其對該品牌所代表的一切信念。Everlane的顧客被描述為追求品質與消費意義的人群，這與Shein的客戶群形成鮮明對比，後者購買的是大量廉價服裝，穿一次就扔，最終都會流向舊貨店。人們在Shein購物時追求的是快消，而在Everlane購物時，通常是想買些能長久珍藏的東西。

此次收購正值Shein面臨重大法律和監管挑戰之際，包括今年2月德州檢察長提起的訴訟，指控該公司銷售含有有毒化學物質的服裝，並將美國消費者的個人數據傳輸給中國政府。此外，Shein去年7月還支付了70萬美元，以和解納巴縣提起，並獲得舊金山、洛杉磯及蘇諾瑪縣支持的一起消費者保護訴訟。

「消費者理應期待，當他們在網上購買商品時，這些商品能準時發貨，或者至少會被告知延遲情況並有權申請退款，」舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）當時說，「當企業在發送延遲通知方面不遵守加州法律時，本辦公室將毫不猶豫地採取行動。」