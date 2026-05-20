我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

去年924起… 舊金山租戶驅逐案達10年新高 今年恐更多

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山租戶被驅逐人數去年達到10年來新高，今年情況似乎更糟。(取自The Evi...
舊金山租戶被驅逐人數去年達到10年來新高，今年情況似乎更糟。(取自The Eviction Defense Collaborative臉書)

舊金山城市人工智慧產業蓬勃發展、租金飆漲，2025年房屋驅逐人數達到十年來新高。今年情況甚至更加糟糕。

「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，對於即將被驅逐的租戶來說，每周二在民事法院舉行的不動產法庭聽證會，是他們保住住房的最後機會。若租戶成功向法庭主審法官求情，他們或許還能再住一周。而那些求情失敗的租戶，不到24小時後就會被強制驅逐，因為每周三上午9時開始進行例行驅逐行動。

舊金山驅逐房客已成為令人難過的常態。疫情期間的驅逐禁令解除後，驅逐案件激增，已達到危機水平。

根據「標準」獲得縣警長辦公室數據顯示，2025年驅逐案件數量達到十年來新高。 2023年，也就是舊金山解除與新冠疫情相關的驅逐禁令那一年，共有804起「強制驅逐」(lockouts)案件。到了2025年，這數字躍升15%達924起。 2026年已發生352起強制驅逐事件，預計今年將有超過960名租戶被驅逐。

每周二不動產法庭的旁聽席可容納數十人，通常都擠滿人，以至於法庭不得不啟用陪審席來容納更多人。旁聽席上群眾並不能反映這座城市的人口結構。在面臨即將被驅逐的人群中，黑人、殘疾人士與老年人所佔比例過高。例如上周二 5月12日，有14名租戶到場抗爭，其中6名是黑人，6名是殘疾人，7名是老年人。

擁擠旁聽席反映舊金山日益嚴重的驅逐危機。儘管警長辦公室報告指出，強制驅逐事件已達到十年來最高水平，但這些數字仍不能代表實際情況。其不包括租戶在驅逐日期前搬走的情況、也就是縣警無需執行強制驅逐的案件。

根據負責舊金山「租戶法律援助計畫」(Tenant Right to Counsel Program)非營利組織「驅逐辯護合作組織」(The Eviction Defense Collaborative)，2025年民事法庭受理的驅逐通知數量，比2024年增加超過1000件。

在驅逐辯護合作組織工作十年的驅逐辯護律師波頓(Jacqueline Patton)表示，舊金山租戶被驅逐情況，正處於新高峰期。她指出兩個驅逐案件激增原因：一是新冠疫情相關保護措施結束後、政府反應緩慢；二是人工智慧熱潮推高租金。

舊金山 疫情 租金

上一則

舊金山灣新渡輪命名 Sea-Wolf最高票

下一則

29歲竊賊摔落兩企業夾牆 受困12小時

延伸閱讀

驅逐房客案 庫克郡法院3年受理逾4萬件

驅逐房客案 庫克郡法院3年受理逾4萬件
芝職業租霸靠法律漏洞 掏空房東4萬 1年收不到租金

芝職業租霸靠法律漏洞 掏空房東4萬 1年收不到租金
洛市百大問題房東 榜首華埠公寓涉192項住房違規

洛市百大問題房東 榜首華埠公寓涉192項住房違規
驅逐租客慘迎「垃圾屋」 華人房東叫苦

驅逐租客慘迎「垃圾屋」 華人房東叫苦
舊金山移民法庭9月關閉 華人憂案件奔波更難

舊金山移民法庭9月關閉 華人憂案件奔波更難

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼