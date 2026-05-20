去年924起… 舊金山租戶驅逐案達10年新高 今年恐更多

舊金山租戶被驅逐人數去年達到10年來新高，今年情況似乎更糟。(取自The Eviction Defense Collaborative臉書)

舊金山 城市人工智慧產業蓬勃發展、租金 飆漲，2025年房屋驅逐人數達到十年來新高。今年情況甚至更加糟糕。

「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，對於即將被驅逐的租戶來說，每周二在民事法院舉行的不動產法庭聽證會，是他們保住住房的最後機會。若租戶成功向法庭主審法官求情，他們或許還能再住一周。而那些求情失敗的租戶，不到24小時後就會被強制驅逐，因為每周三上午9時開始進行例行驅逐行動。

舊金山驅逐房客已成為令人難過的常態。疫情 期間的驅逐禁令解除後，驅逐案件激增，已達到危機水平。

根據「標準」獲得縣警長辦公室數據顯示，2025年驅逐案件數量達到十年來新高。 2023年，也就是舊金山解除與新冠疫情相關的驅逐禁令那一年，共有804起「強制驅逐」(lockouts)案件。到了2025年，這數字躍升15%達924起。 2026年已發生352起強制驅逐事件，預計今年將有超過960名租戶被驅逐。

每周二不動產法庭的旁聽席可容納數十人，通常都擠滿人，以至於法庭不得不啟用陪審席來容納更多人。旁聽席上群眾並不能反映這座城市的人口結構。在面臨即將被驅逐的人群中，黑人、殘疾人士與老年人所佔比例過高。例如上周二 5月12日，有14名租戶到場抗爭，其中6名是黑人，6名是殘疾人，7名是老年人。

擁擠旁聽席反映舊金山日益嚴重的驅逐危機。儘管警長辦公室報告指出，強制驅逐事件已達到十年來最高水平，但這些數字仍不能代表實際情況。其不包括租戶在驅逐日期前搬走的情況、也就是縣警無需執行強制驅逐的案件。

根據負責舊金山「租戶法律援助計畫」(Tenant Right to Counsel Program)非營利組織「驅逐辯護合作組織」(The Eviction Defense Collaborative)，2025年民事法庭受理的驅逐通知數量，比2024年增加超過1000件。

在驅逐辯護合作組織工作十年的驅逐辯護律師波頓(Jacqueline Patton)表示，舊金山租戶被驅逐情況，正處於新高峰期。她指出兩個驅逐案件激增原因：一是新冠疫情相關保護措施結束後、政府反應緩慢；二是人工智慧熱潮推高租金。